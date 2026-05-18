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【東京農業大学第三高等学校】埼玉県高校総体で男子1600mリレー優勝 3種目で北関東大会出場へ
東京農業大学第三高等学校（埼玉県東松山市）陸上競技部は、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催された埼玉県高校総体に出場し、男子1600mリレーで3分14秒15を記録し、見事優勝を果たしました。
また、男子5000m、女子800mでもそれぞれ6位入賞を果たし、計3種目で北関東大会への出場権を獲得しました。
男子1600mリレーのメンバーは、「埼玉一の練習」が大きな自信につながったと振り返り、北関東大会では「本校の歴代記録を塗り替える」ことを目標の一つに掲げています。
さらに、顧問の三武教諭は、「兄弟校である農大二高との戦いが楽しみ」と語り、北関東大会に向けた強い意欲を見せています。
陸上競技部への温かいご声援をよろしくお願いいたします。
本件に関するお問合わせ先
nodai3@nodai.ed.jp
関連リンク
東京農業大学第三高等学校 校長室から
https://www.nodai-3-h.ed.jp/news/principal/1600m5000m800m
また、男子5000m、女子800mでもそれぞれ6位入賞を果たし、計3種目で北関東大会への出場権を獲得しました。
男子1600mリレーのメンバーは、「埼玉一の練習」が大きな自信につながったと振り返り、北関東大会では「本校の歴代記録を塗り替える」ことを目標の一つに掲げています。
さらに、顧問の三武教諭は、「兄弟校である農大二高との戦いが楽しみ」と語り、北関東大会に向けた強い意欲を見せています。
陸上競技部への温かいご声援をよろしくお願いいたします。
本件に関するお問合わせ先
nodai3@nodai.ed.jp
関連リンク
東京農業大学第三高等学校 校長室から
https://www.nodai-3-h.ed.jp/news/principal/1600m5000m800m