こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【高知大学】大学の魅力を伝えるプロモーションビデオを公開
プロモーションビデオでは、学びの現場や学生の挑戦、キャンパスの日常を切り取り、パンフレットや文章では伝えきれない本学の空気感を臨場感豊かに表現しています。受験生やそのご家族をはじめ、本学に関心のある方に向けた内容です。
高知大学は、教育・研究環境や学生生活の魅力を広く発信することを目的に、プロモーションビデオ2本を制作・公開しました。
本映像では、「学びの現場」「学生一人ひとりの挑戦」「キャンパスの日常」など、パンフレットや文章だけでは伝えきれない本学の空気感を、臨場感あふれる映像で表現しています。受験生やそのご家族はもちろん、本学に関心を寄せていただくすべての方に向けた動画です。
・「きみが選ぶ味」篇：
「高知大学ならではのユニークな「経験」を味わってみんかえ？」という学長からのメッセージで始まるストーリー仕立ての映像です。
学生のみならず学長・受田浩之も登場し、高知大学ならではの“味わい”をお届けします。
▶ 動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=nU9mPLyrXb0
・「答えは高知に」篇：
授業や研究、学生生活のワンシーンを切り取り、学生目線で本学の魅力を伝える映像です。多様な学びと挑戦に満ちたキャンパスライフを、等身大の言葉とリアルな映像でお届けします。
▶ 動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=PyDTFNWxA04
豊かな自然、地域との深いつながり、そして最先端の研究。高知大学には、自分らしく成長し、可能性を広げていける環境があります。
高知大学で描く未来を感じ、ぜひキャンパスでその魅力を体感してください。
本プロモーションビデオは、高知大学公式YouTubeチャンネルでもご覧いただくことができます。
◀高知大学 Kochi University - YouTube
▼本件に関する問い合わせ先
高知大学広報・校友課
TEL：088-844-8643
FAX：088-844-8033
メール：kh13@kochi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
高知大学は、教育・研究環境や学生生活の魅力を広く発信することを目的に、プロモーションビデオ2本を制作・公開しました。
本映像では、「学びの現場」「学生一人ひとりの挑戦」「キャンパスの日常」など、パンフレットや文章だけでは伝えきれない本学の空気感を、臨場感あふれる映像で表現しています。受験生やそのご家族はもちろん、本学に関心を寄せていただくすべての方に向けた動画です。
「高知大学ならではのユニークな「経験」を味わってみんかえ？」という学長からのメッセージで始まるストーリー仕立ての映像です。
学生のみならず学長・受田浩之も登場し、高知大学ならではの“味わい”をお届けします。
▶ 動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=nU9mPLyrXb0
・「答えは高知に」篇：
授業や研究、学生生活のワンシーンを切り取り、学生目線で本学の魅力を伝える映像です。多様な学びと挑戦に満ちたキャンパスライフを、等身大の言葉とリアルな映像でお届けします。
▶ 動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=PyDTFNWxA04
豊かな自然、地域との深いつながり、そして最先端の研究。高知大学には、自分らしく成長し、可能性を広げていける環境があります。
高知大学で描く未来を感じ、ぜひキャンパスでその魅力を体感してください。
本プロモーションビデオは、高知大学公式YouTubeチャンネルでもご覧いただくことができます。
◀高知大学 Kochi University - YouTube
▼本件に関する問い合わせ先
高知大学広報・校友課
TEL：088-844-8643
FAX：088-844-8033
メール：kh13@kochi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/