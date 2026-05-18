鋼材に吸着させたドローンから切羽形状データを取得〜汎用ドローンに吸着機構を実装、測定作業を無人化〜 ― 大阪工業大学

鋼材に吸着させたドローンから切羽形状データを取得〜汎用ドローンに吸着機構を実装、測定作業を無人化〜 ― 大阪工業大学