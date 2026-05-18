尿漏れ対策・骨盤臓器脱専用サポーター　フェミクッションハピネス・フェミクッションに限定カラーが登場　ピンクベージュ・ネイビーを数量限定で展開

株式会社三井メディカルジャパン

子宮脱(https://urogyne.jp/prolapse/uterine_prolapse/)を含む骨盤臓器脱(https://urogyne.jp/prolapse/prolapse/)の治療用具「フェミクッション(https://urogyne.jp/femicushion/)」等を販売する株式会社三井メディカルジャパン（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：三井桂子）は、尿漏れ対策・骨盤底筋強化サポーター「フェミクッションハピネス(https://urogyne.jp/femicushion-happiness/)」と骨盤臓器脱の治療機器「フェミクッション」（いずれも一般医療機器）に、限定カラーとしてピンクベージュとネイビーをご用意しました。

フェミクッションハピネス・ピンクベージュフェミクッションハピネス・ブルー

フェミクッションでは、ベルトレスサポーターを対象に、継続購入者が構成品を追加購入する際に限定カラーを選択できます。フェミクッションハピネスでは、新規購入者も限定カラーを選択できます。

今回の新たに用意したカラーは、日常的に身につけるケア用品だからこそ、機能性だけでなく、色味や選びやすさにも配慮した取り組みです。5月31日23時59分まで実施しているキャンペーン（※）期間中は、対象条件に応じて購入特典も用意しています。

（※）キャンペーンの対象商品はフェミクッションのみです。

「相談しづらい悩み」を知るきっかけに

骨盤臓器脱や尿漏れ、骨盤底筋のゆるみといった悩みは、日常生活に影響がありながらも、周囲に相談しづらいという特徴があります。当社が3月に実施したインターネット調査（全国、30代から70代以上の女性300人）では、「骨盤臓器脱」という言葉を知らない人は79.7％にのぼり、さらに41.3％が「家族に相談しづらい」と回答しました。

三井メディカルジャパンが2026年3月24日に実施したインターネット調査「骨盤臓器脱の認知・実態調査」

また、尿漏れについても多くの人が医療機関を受診せず、パッドや下着の工夫などで“自分で何とかする”傾向が強く、悩みが表面化しにくい実態が見えています。こうした「知られていない」「相談されにくい」という状況が、症状があっても対処が後回しになる背景の一つと考えられます。

15歳から50代の女性を対象に尿漏れを以前経験したことがある」または「現在もある」と回答した女性328人に質問

このような背景から三井メディカルジャパンでは、女性特有の悩みについてより多くの方に知っていただくとともに、日常の中で前向きにケア用品を選べるきっかけを広げたいと考えています。

プレスリリース：

50歳以上の約半数に症状が見られる疾患 8割の女性が「骨盤臓器脱」を知らないと回答 4割超が家族にも相談しづらいと回答(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000153412.html)

『尿漏れはシニアだけの悩みではない』 10代は学校生活、20～50代は仕事中・外出時 60代以上は長時間外出で不安 尿漏れ経験者328人の世代別調査で見えた“困り方の違い”(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000153412.html)

限定カラーで“選びやすさ”を広げる

2024年12月頃より展開している骨盤臓器脱の治療機器「フェミクッション」のベルトがないタイプ「ベルトレスサポーター」は、着脱のしやすさやショーツ感覚で使える点から、多くの方にご利用いただいています。



また、2025年5月に発売した尿漏れ対策・骨盤底筋強化サポーター「フェミクッションハピネス」は、尿漏れや骨盤底筋のゆるみが気になる方に向けた製品として展開しています。これまで両製品はベージュやブラックを中心に展開してきましたが、日常的に身につけるものだからこそ、機能性だけでなく、色味や見た目の選びやすさも大切だと考えています。



今回、限定カラーとしてピンクベージュとネイビーを追加しました。ピンクベージュはやわらかく華やかな印象を、ネイビーは落ち着きがあり日常に取り入れやすい印象を持つカラーです。ケア用品をより自然に選びやすくすることで、これまで使用に抵抗があった方や、ご家族への贈り物として検討される方にも、選択肢を広げることを目指しています。

なお、フェミクッションでは、継続購入者が構成品を追加購入する際、ベルトレスサポーターの限定カラーを選択できます。フェミクッションハピネスでは、新規購入者も限定カラーを選択できます。

フェミクッション利用者対象「初夏のプレゼントキャンペーン」概要

フェミクッションのキャンペーンバナー

現在、三井メディカルジャパンでは、2026年5月31日23時59分まで、「フェミクッション」利用者を対象としたキャンペーンを実施しています。15,000円以上購入で「ホルダー1枚」、30,000円以上購入で「お手玉エコバッグ」、50,000円以上購入で「花柄トートバッグ」、70,000円以上購入で「使い捨てホルダー1袋」と「お手玉エコバッグ」、100,000円以上購入で「使い捨てホルダー1袋」「お手玉エコバッグ」「花柄トートバッグ」をプレゼントします。

キャンペーン期間：

2026年5月11日から5月31日23時59分まで

対象商品：

・子宮脱／骨盤臓器脱の治療機器「フェミクッション」

・フェミクッション構成品全て（サポーター、ホルダー、クッション、洗浄栓、使い捨てホルダー）

※初回購入者対象のため、シリアルナンバーが必要になります。

https://urogyne.jp/option/

フェミクッション新規購入をご希望される方は、事前にフェミクッション・スターターキットをお求め頂く必要がございます。

https://urogyne.jp/item/

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井 桂子 コメント

(株)三井メディカルジャパン 代表取締役 三井桂子

「子宮脱・骨盤臓器脱や尿漏れといった悩みは、生活の中で困っていても、なかなか人に相談しづらいものです。だからこそ、機能性だけでなく、日常の中で前向きに選べることも大切にしたいと考えています。

これまでフェミクッション関連製品はベージュを中心に展開してきましたが、今回、ピンクベージュとネイビーの限定カラーをご用意しました。ご自身のためのケア用品としてはもちろん、お母様や奥様への贈り物としても、少しでも選びやすいきっかけになれば嬉しく思います。今後もお客様の声を大切にしながら、暮らしに寄り添う商品づくりを続けてまいります。」

「フェミクッション」商品概要

「フェミクッション」は、子宮脱をはじめとする骨盤臓器脱に悩む方のために、体外から臓器を支えるもう一つの選択肢として考えられた一般医療機器です。下着なしで直接履きます。

手術を希望しない方や、体調・年齢などの理由で手術が難しい方、リングペッサリーが合わない方などにも利用されています。また、手術までの期間を少しでも快適に過ごすためのサポートとして使用されるケースもあります。

「フェミクッションスターターキット（初回購入セット）」は、初めて使用する方向けのセットです。サポーター、クッション、布製ホルダー、洗浄栓をまとめた構成で、自身の状態に合わせて使用を始められる内容となっています。

ベルトレス スターターキットらくらく スターターキットミディ・コットン スターターキット

商品名：「フェミクッション」スターターキット

区分：医療機器

医療機器分類：一般医療機器

届出番号：13B2X100960000001

価格：36,300円（税込）

セット内容：サポーター1枚、クッション6個（S・M・L各2個）、布製ホルダー3枚、洗浄栓

サイズ：1（おへそ周り 60～80cm）、2（おへそ周り 70～90cm）、3（おへそ周り 80～100cm）、4（特注・おへそ周り100cm～）＋2,200円

サポーターの種類：らくらく、ベルトレス、ミディ（コットン）

カラー：ベージュ

製造：日本製

販売方法：公式サイトにて購入可能です。詳細は下記ウェブサイトにてご確認ください。

公式サイト：https://urogyne.jp/item/

「フェミクッションハピネス」商品概要

「フェミクッションハピネス」は、尿漏れ対策や骨盤底筋のゆるみが気になる方に向けて、骨盤底筋を下から支えることを目的に開発された骨盤底筋サポートショーツです。下着の上からまたはパンティーライナーを貼り付けて履きます。

陰部を支える立体的なオーバル構造により、日常生活の中で生じる尿漏れの不安に寄り添い、外出時や仕事中、移動中などもできるだけ普段通りに過ごしたい方をサポートします。また、骨盤底筋トレーニングを意識したい方や、将来のために早めのケアを始めたい方にも取り入れやすい製品です。

現在のフェミクッションハピネスは、オーバル部分の構造を見直し、下から支える力を強化した改良版です。さらに、糸や縫製方法にも工夫を加え、肌当たりや着用時の快適性にも配慮しています。毎日身につけるものだからこそ、支える力だけでなく、継続して使いやすいことも重視しています。

フェミクッションハピネス正面フェミクッションハピネスのパッケージ

商品名：フェミクッション ハピネス

区分：医療機器

医療機器分類：一般医療機器

類別：機械器具 75 脱疾治療用具

一般的名称：脱疾治療用ストラップ

届出番号：13B2X10096000002

製造：日本製

価格：29,700円（税込）

素材：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

カラー：ベージュ、ブラック、ピンクベージュ、ネイビー

サイズ：おへそ周りの目安／1（おへそ周り 60～80cm）、2（おへそ周り 70～90cm）、3（おへそ周り 80～100cm）、4（特注）＋2,200円

販売方法：公式サイトおよび取扱店舗にて購入可能です。詳細は下記ウェブサイトにてご確認ください。

公式サイト：https://urogyne.jp/femicushion-happiness/

三井メディカルジャパン 会社概要

社名：株式会社三井メディカルジャパン

本社所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N＆E BLD 5F

代表者：代表取締役 三井 桂子

設立：2006年

事業内容：医療機器の開発・製造・販売（第二種医療機器製造販売業／医療機器製造業／高度管理医療機器販売・貸与業／ISO13485取得）

URL：

フェミクッション購入ページ：https://urogyne.jp/femicushion/

初回購入ページ：https://urogyne.jp/item/

フェミクッションハピネス購入ページ：https://urogyne.jp/femicushion-happiness/

リンパスリム購入ページ：https://urogyne.jp/lymph-slim/

Xホールド(R)販売ページ：https://urogyne.jp/other/

骨盤臓器脱フェミクッション専門チャンネル：https://www.youtube.com/@TheFemicushion

医療法人社団マイクロ会 理事／株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井 桂子（みつい・けいこ）について

経営者の家系に生まれ海外生活を経験後、22歳のときに結婚。ハワイで子育てに勤しむ。そこで妊娠・出産に伴い多くの女性が患う病気と出会い、その治療法も限られていることから医療機器の開発に着手。2006年、医療機器製造販売会社を設立。骨盤臓器脱・子宮脱の患者さんを対象とした「フェミクッション」は販売開始から19年目を迎えるロングラン製品。2025年9月にその姉妹品となる「フェミクッションハピネス」を発売した。

また医療法人社団マイクロ会理事としても活動。不妊に悩む家族、リンパ浮腫に悩む女性のためのクリニックも運営している。YouTubeチャンネル「リンパ浮腫アドバイザー」としても活動。著書に「マンガでわかるリンパ浮腫」がある。

医療法人社団マイクロ会 概要

名称：医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科

所在地：東京都中央区銀座2-8-19 FPG Links GINZA 6F

設立：2019年3月5日

目的：マイクロサージェリーの発展と普及、医療人材の育成

主な活動内容：マイクロサージェリーを用いた男性不妊治療および乳がん・婦人科がん術後のリンパ浮腫治療

URL：https://ginzarepro.jp/sinryo/lva/

YouTubeチャンネル公式：

「けいこの本音カラダケアLAB」：https://www.youtube.com/@karada-care/

「リンパ浮腫アドバイザー三井桂子 / 銀座リプロ外科」：https://www.youtube.com/@ginzarepro_woman