【札幌／5月23日（土）】学生・20代向け就職・転職イベントを開催

株式会社学情

学生・20代向けインターンシップ・キャリア支援／就職／転職イベント「就職博」「転職博」を、5月23日（土）、TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通で開催します。地元企業を中心に、自治体・メーカー・流通・サービス業など約40社が参加予定です。当日は企業ブースでの説明のほか、「段階別面接対策講座」など、就職・転職準備にすぐ役立つ講座も実施されます。

本イベントは、全学年の学生を対象とした「就職博」と、20代向け転職イベント「転職博」を同時開催するものです。

■開催概要

●5月23日（土）

・開催時間 11：30～16：00

・会場 TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通

（北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル5～7階）

・参加企業数 約40社が参加予定

・主な参加企業（順不同／一部）

北海道放送／電通北海道／エイチ・アイ・エス（HIS）／北海道空港／新千歳空港サービス／日本ホワイトファーム（ニッポンハムグループ）／札幌市農業協同組合（JAさっぽろ）／ホクレン農業協同組合連合会／札幌みらい中央青果（ホクレングループ）／アイリスオーヤマ／よつば乳業／北海道伊藤園／北海道庁／札幌市役所／自衛隊札幌地方協力本部

■就職博 概要

全学年対象の学生向け就職イベント（Ｒｅ就活キャンパス運営）

https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1168&area=hokkaido(https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1168&area=hokkaido)

■転職博 概要

20代向け転職イベント（Ｒｅ就活運営）

https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2255

※参加予定企業など掲載内容は諸般の事情により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■本イベントに関するお問合せ

株式会社学情 広報担当

press@gakujo.ne.jp

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp