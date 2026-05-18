九州筑豊ラーメン｜夏の食欲を呼び覚ます「冷やし中華」＆ 喉越しを極めた「冷やしつけめん」5月25日解禁！

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailheadのグループ企業であり、九州筑豊ラーメン「山小屋」などを運営するワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡、代表取締役社長：中村行男）は、九州筑豊ラーメングループにて2026年5月25日（月）より、夏季限定メニューの販売を開始いたします。

商品イメージ

今年の夏は、例年愛されている定番のブラッシュアップに加え、素材のポテンシャルを最大限に引き出した新提案の麺料理をラインナップ。10年以上前の人気メニューを現代のニーズに合わせて衝撃のボリュームで復刻させた「冷やしつけめん」や、定番に“喉越し”という新たな価値を加えた、梅なめ茸をトッピングした「冷やし中華」。さらに、昨年完売が続出した「ねぎ塩レモン餃子」は、原料の見直しを機にタレを一から再開発し、さらなる進化を遂げました。

「心もお腹も満たされてほしい」という開発チームの執念が詰まった、筑豊ラーメンの自信作をぜひご体感ください。

■ 2026年 夏季限定商品詳細

販売期間：2026年5月25日（月）～ 同年8月30日（日）予定

販売店舗：九州筑豊ラーメングループ店舗（山小屋、ばさらか、一康流 等）

1. 【定番の進化】梅なめ茸がアクセント「冷やし中華」 標準価格：980円（税込み）

不動の人気を誇る夏の代名詞が、さらなる「食感」と「満足感」をまとって新登場。

・【新提案】「梅なめ茸」が実現する、最後まで瑞々しい喉越し：

今年の最大の目玉は、トッピングに初採用した「梅なめ茸」です。冷やし中華は食べているう

ちに麺が乾きがちですが、なめ茸特有のつるんとした滑らかさが麺をコーティングすること

で、最後の一口まで瑞々しさをキープ。梅のキレのある酸味が食欲を刺激し、「真夏でも自然

と箸が進む、飲めるような一杯」を形にしました。

・【こだわり】スープまで飲み干せる、優しく柔らかな「特製タレ」：

タレは、醤油のキレと甘酸っぱさのバランスを追求し、角のないまろやかな風味にこだわりま

した。癖の強い黒酢などは使用せず、素材の旨味をストレートに引き出したことで、酸っぱい

ものが苦手な方や小さなお子様でも、最後の一滴まで存分に楽しめる優しい味わいに仕上げて

います。

・【満足感】期待を裏切らない「1.5玉」のボリューム：

通常よりも多めのたっぷり1.5玉を使用。きゅうり、わかめ、メンマといった豊富な具材とと

もに、食感のコントラストを楽しみながら、最後の一口まで存分に堪能いただけます。

冷やし中華（イメージ）

2. 【喉越しを極めた】ボリューム満点「冷やしつけめん」 標準価格：770円（税込み）

10年以上前に一部店舗で絶大な人気を博したメニューが、現代のニーズに合わせた「衝撃のボリューム」で待望の復刻を果たします。

・【麺へのこだわり】福岡県産「ラー麦」をブレンドした特製・平打ち太麺：

主役は、自社工場から直送されるこだわりの「自家製・平打ち太麺」です。福岡県産のラーメ

ン専用小麦「ラー麦」を配合し、通常の麺よりも太く仕上げることで、噛むほどに小麦の香り

が広がる独特の強い弾力を実現しました。本来は濃厚なスープに合わせて開発されたこの力強

い麺は、茹で上げ直後に氷水で一気に締めることで、滑らかな喉越しと、押し返すようなコシ

がさらに際立ちます。

・【挑戦】心ゆくまで麺を味わう、驚愕の「2玉」提供：

「心もお腹も、最高に満たされてほしい」という想いから、こだわりの自家製麺を贅沢にたっ

ぷり2玉使用。余計な飾りを削ぎ落としたシンプルな構成だからこそ、素材の良さと自家製麺そ

のものの美味しさを存分に堪能いただけます。「シンプルだからこそ飽きがこない」、「麺そ

のものが主役」と言える、圧倒的な食べ応えをお楽しみください。

・【刺激】食欲を加速させる、磯の香りと自分好みのピリ辛ダレ：

まずはトウバンジャンを付けずに、麺そのものの風味とタレのキレを。次に、どんぶりの縁に

添えた「トウバンジャン」で、お好みのタイミングで辛さを加えるのがおすすめです。麺に直

接つけて刺激をダイレクトに味わうもよし、タレに少しずつ溶かして味の変化を楽しむもよ

し。このピリッとした刺激が、夏の食欲をさらに呼び覚まします。有明産焼のりが放つ豊かな

磯の香りがタレの旨味を引き立て、2玉というボリュームでも最後まで一気に食べ進められる、

満足感あふれる一杯です。

冷やしつけめん（イメージ）

3. 【待望の復活】爽快感あふれる「ねぎ塩レモン餃子」 標準価格：530円（税込み）

昨年、販売終了を惜しむ声が相次ぎ、完売店舗が続出した伝説的サイドメニューが、「新開発の専用タレ」を携えてこの夏限定で復活します。

・【執念の改良】美味しさが進化した「ねぎ塩レモンのタレ」：

今回の再販にあたり、核となる「ねぎ塩レモンのタレ」を一から再開発しました。原料の見直

しを機に、以前のタレを凌ぐ「搾りたてのレモンのような鮮烈な香りとキレのある酸味」を追

求。塩だれのコクを緻密に再調整することで、ジューシーな肉汁溢れる餃子の旨味をより一層

鮮やかに引き立てます。

・【五感で味わう】「タレ和えねぎ」をこぼれんばかりに盛り付けて：

シャキシャキのねぎに、進化した「ねぎ塩レモンのタレ」をあらかじめ丁寧に和えることで、

ねぎの甘みとタレの酸味が絶妙に調和。その黄金比で和えられたねぎを、焼き立ての餃子の上

からこぼれんばかりにたっぷりとかけて提供いたします。

・【夏のご馳走】冷えたビールとの相性も抜群な「清涼サイドメニュー」：

タレとねぎが一体となった重層的な味わいは、暑さで食欲が落ちる時期でも驚くほど軽やかに

楽しめる、まさに夏のご馳走。昨年食べ逃した方も、リピーターの方も納得の「進化した爽快

感」をお届けします。

ねぎ塩レモン餃子（イメージ）

※販売は予告なく早期終了の場合もございますので、予めご了承ください。

※一部取扱いのない店舗もございます。 詳細は直接店舗へお問い合わせください。

※エリア等により商品価格が異なる場合があります。

※店舗により盛り付けが異なる場合がございます。

■ 開発チームからのコメント

今年の夏季限定メニューは、気温や湿度が高くなる時期に、いかに「最後まで心地よく召し上がっていただけるか」をテーマに開発いたしました。

冷やし中華の「梅なめ茸」による喉越しの向上や、冷やしつけめんの「ラー麦ブレンド麺」2玉というボリュームは、すべてお客様に驚き、喜んでいただきたい一心で形にしたものです。

特に、タレをブラッシュアップした「ねぎ塩レモン餃子」は、これまでの人気に甘んじることなく追求した自信作です。筑豊ラーメンが総力を挙げてお届けする「涼」の味わいを、ぜひ店舗でご体感ください。

■ 会社概要

※価格は標準価格

ワイエスフード株式会社

社 名：ワイエスフード株式会社

所在地：〒822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山567番

設 立：2025年10月

代表者：代表取締役社長 中村 行男

資本金：5,000万円

事業内容：筑豊ラーメン直営店等の経営、筑豊ラーメンのフランチャイズチェーン加盟店募集及び加盟

店の指導業務、食材・麺類、ソースの製造及び販売、不動産賃貸事業、店舗企画、店舗設計

施工

店舗数：103店舗（国内81店舗／海外22店舗（2026年4月末現在））

コーポレート：https://ys-food.jp/

ブランド：https://yamagoya.co.jp/

公式オンラインショップ：https://www.yamagoya-gift.com/

（※ご自宅でも本場の「筑豊ラーメン」をお楽しみいただけます）

Trailhead Global Holdings株式会社

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/