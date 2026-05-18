【不動産会社様向け】くらべる街のレポート無料トライアルキャンペーン | 条件を満たした先着30店舗様にQUOカード1000円分をプレゼント！！

株式会社ウェイブダッシュ

みんなでつくる地域応援サイト「生活ガイド.com」（https://www.seikatsu-guide.com/）を運営する株式会社ウェイブダッシュ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下山 一美）は、2026年5月18日（月）より、不動産の提案書・査定書自動作成ツール「くらべる街のレポート」の無料トライアルキャンペーンを開催しています。

新年度が始まってから1カ月ほど経ち、新しく入社した方や異動されてきた方も落ち着いたタイミングかと思いますので、営業力の強化をしたい企業様への支援として本キャンペーンを開催します。

キャンペーン概要

サービス概要

キャンペーンページを見る :https://www.seikatsu-guide.com/cmp/report_quo_1000.html生活ガイド.com内のキャンペーンページへ遷移します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/6408/table/281_1_5e8fc020d88b97bfc35cfc4a00a94666.jpg?v=202605181151 ]

「くらべる街のレポート」は物件住所のご入力で、行政情報・統計・住民の口コミ・周辺施設・ハザードマップ・学区など、多彩な情報を簡単にレポート化できるWebサービスです。また表紙や全体のレイアウトを貴社オリジナル風にカスタマイズできるため、類似のサービスを利用中の競合他社との差別化にも貢献します。

サービスの詳細を見る :https://www.seikatsu-guide.com/business/report/生活ガイド.com内の紹介ページへ遷移します。

◆会社概要

会社名 ：株式会社ウェイブダッシュ

Webサイト：https://www.wavedash.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング11F

代表者 ：代表取締役社長 下山 一美

事業内容 ：インターネットによるEC・仲介サービスサイト、比較・見積もりサービスサイト、不動産・地域ポータルサイトの運営ならびにそれらに付随するサービスの提供

◆生活ガイド.comについて

株式会社ウェイブダッシュが運営する、日本全国の市と東京23区などの特別区、そして政令指定都市にある行政区ごとの地域・行政情報を掲載しているWebサイトになります。住みたい街関連だけでなく、会員からの投票による地域に関連したランキングも充実しています。水道料金や補助金・お祝い金、子育てに関する情報などを市区単位で比較できたり、住まい探しや暮らしに役立つ情報をお届けするサイトです。



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ウェイブダッシュ 不動産メディア部

E-mail：info-mail@seikatsu-guide.com