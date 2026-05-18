世界的な原油供給リスクへの警戒が高まる中、警察車両で約20万km走行したエンジンオイルを「SGS」にて分析した結果「エンジオイルの性能維持を確認」

株式会社河部

株式会社河部（本社：大阪市西区南堀江3-3-9、代表取締役：飯部 貴光）は、エンジンオイル添加剤「万象」の製造元である千葉グリーンエナジー株式会社が実施した検証において、「万象」を使用した車両の走行後オイルを第三者機関で分析した結果、長距離走行後においても優れたオイル性能が維持されていることが確認されたと発表しました。

世界最大級の検査・認証機関「SGS」により実施

今回分析を担当したSGSは、スイスに本社を置く世界最大級の検査・認証機関です。世界100カ国以上に拠点を展開し、自動車・エネルギー・航空・化学・医療など幅広い分野で国際的な分析・検査・品質保証を行っています。特に石油・潤滑油分析分野では高い専門性を有しており、船舶・産業機械・自動車関連企業など世界中で採用されているグローバル分析機関として知られています。今回の検証では、「万象」を使用した警察車両のエンジンオイルを対象に、摩耗金属・不溶解分・添加剤成分などを詳細分析。第三者機関による客観的データとして評価が行われました。その結果、約20万km走行後でもオイル性能が良好な状態で維持されている可能性が示されました。

約20万km走行後エンジンオイル性能の維持を確認

分析対象となったのは、「万象」を使用した警察車両のエンジンオイルです。

約20万km走行した実使用オイルを分析した結果、鉄・銅・クロムなど主要摩耗金属は安定した数値を維持し、不溶解分も低水準で推移していることが確認されました。さらに、カルシウム・リン・亜鉛などの潤滑成分も十分に残存しており、長期間使用後でもオイル性能が維持されている事が示されました。

資源不足時代に求められる新たな潤滑技術

「万象」は、単なる燃費向上を目的とした添加剤ではなく、金属表面を保護しながらエンジン内部の摩耗を抑制し、結果としてオイル寿命の延長を目指す潤滑技術として開発されています。世界的な資源不足やエネルギー価格高騰が続く中、“交換量を減らす”という考え方は今後さらに重要性を増すと考えられます。今回のSGSによる第三者分析結果は、エンジン保護・オイル長寿命化・メンテナンスコスト削減という観点から、新たな可能性を示す事例の一つとなりました。

株式会社河部では今後も、「万象」を通じて、自動車・船舶・産業機械分野における持続可能な潤滑環境の実現を目指してまいります。

※分析結果は対象車両・使用環境・運転条件によって異なる場合があります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社河部 広報担当：後藤岳介

E-mail：gotou@kawawe.jp

コーポレートサイト：https://kawawe.jp/