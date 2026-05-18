「龍が如く THE LIVE -IKIZAMA-」の全楽曲をまとめたプレイリストを音楽配信サービスにて公開！
株式会社セガは、『龍が如く』シリーズ初の音楽ライブ「龍が如く THE LIVE -IKIZAMA-」で演奏された全楽曲を収録したプレイリストを、2026年5月18日（月）より音楽配信サービスSpotifyにて公開したことをお知らせします。
本プレイリストは、ライブ3公演で演奏された全楽曲をまとめた「セットリスト」と、ライブ開始前に会場で流れていた『龍が如く』シリーズ関連楽曲を収録した「会場BGM」をひとつにした特別なプレイリストです。
ぜひ、この機会に『龍が如く』シリーズの音楽の魅力をお楽しみください。
■龍が如く THE LIVE -IKIZAMA- セットリスト【完全版】
『龍が如く』シリーズのサウンドを象徴するカラオケ楽曲を中心に、キャラクターのテーマ曲やバトルBGMを織り交ぜたスペシャルなセットリストです。『龍が如く』の音楽のカッコよさやユニークさをご堪能ください。
【公開開始】2026年5月18日（月）
【プレイリストURL（Spotify）】
https://open.spotify.com/playlist/151vHq1bTrA4cKojU6ztiB?si=68400d6212eb453b&pt=f386c41e9961c840406591e954a5f040(https://open.spotify.com/playlist/151vHq1bTrA4cKojU6ztiB?si=68400d6212eb453b&pt=f386c41e9961c840406591e954a5f040)
【収録曲】全28曲
1. JUDGEMENT -審判-【Full Spec Edition】
2. MachineGun Kiss【Full Spec Edition】
3. 意地桜2000【Full Spec Edition】
4. さよならSilent Night【Full Spec Edition】
5. TONIGHT -restart from this night-【Full Spec Edition】
6. 絶望頂プライド【Full Spec Edition】
7. Receive you
8. ゴロー海賊団のテーマ【Full Spec Edition】
9. 36.5℃の太陽【Full Spec Edition】
10. 真島建設社歌【Full Spec Edition】
11. Knavish
12. Kooky
13. Viva La Vida!
14. 悪魔の地獄鍋【Full Spec Edition】
15. 夢見た姿へ【Full Spec Edition】
16. Honolulu City Lights【Full Spec Edition】
17. KONNANじゃないっ！ ～feat.澤村 遥～
18. AWAKE【Full Spec Edition】
19. harukaze【Full Spec Edition】
20. GO！愁傷SUMMER【Full Spec Edition】
21. 旅立ちの歌 -Journey to the new world-
22. Like A Butterfly【Red Eyes Edition】
23. hands【Full Spec Edition】
24. パラリライ -しあわせが咲くように-【Full Spec Edition】
25. Fly (KIWAMI ver.)
26. 生き様 feat.NAOKI
27. 24時間シンデレラ【Full Spec Edition】
28. ばかみたい【Taxi Driver Edition】
■龍が如く THE LIVE -IKIZAMA- 会場BGMスペシャルプレイリスト
ライブ開始前に会場で流れていた「龍が如く」シリーズ関連楽曲をまとめたプレイリストです。ライブの総合プロデューサー・堀井亮佑がセレクトした珠玉の楽曲を聴いて、会場の熱気を何度でもご体感ください。
【公開開始】2026年5月18日（月）
【プレイリストURL（Spotify）】
https://open.spotify.com/playlist/3S29sFeErpOEVkGNKYh4Y4?si=024b1f4d461e4b92&pt=46ea99c472b40d571d26f0207d39aa99(https://open.spotify.com/playlist/3S29sFeErpOEVkGNKYh4Y4?si=024b1f4d461e4b92&pt=46ea99c472b40d571d26f0207d39aa99)
【収録曲】全40曲
1. 生き様 feat.NAOKI
2. Anchors Aweigh
3. Nameless Traveler
4. Mad Dog
5. Yokohama Crackhouse
6. Lullaby Of Outlaws
7. Palekanian Dance
8. BARRACUDA
9. ハイパーマグナムボトルの極み
10. 恋のディスコクイーン
11. Friday Night
12. 鼓動
13. 楓
14. The Way of Life
15. The Vulgar Ceremony
16. 絆
17. Receive And Stab You (KIWAMI ver.)
18. Throw-down
19. RYUKYU STYLE
20. Alone in the Darkness
21. Brute Instinct
22. Smoky Last Gleam
23. Receive You - remix version -
24. Evil Itself
25. Psycho's Anthem
26. Rumbling at the Fort
27. Grand Prix -1st Round-
28. Red Radical Rage
29. The Power of Goro's Pirates
30. Scarlet Scar by Fierce Tiger
31. North Menace
32. Funk Goes On
33. For Faith
34. 散るは刹那
35. 閻魔の誓い
36. The Battle for the Dream
37. IKIZAMA for Fight
38. Fly (KIWAMI ver.)
39. Sand Castle
40. Receive You
■「龍が如く」シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。
◆RGGポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/
◆RGGスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku
◆RGGスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
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