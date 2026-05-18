Wide Dad 3rd delivery GREENROOM FESTIVALで先行販売！！

株式会社アーバンリサーチ

2024年AWよりブランド開始、ご好評いただいている「Wide Dad」。

上品、スタンダードを軸にしたワイドサイズコレクション、2026 SS 3rd deliveryを5月23日(土)に

横浜赤レンガのグリーンルームフェスティバルにて先行販売いたします。



今回はブランド過去最高にPOPなコラボラインナップが揃いました。

大阪発のHIP HOPグループ「梅田サイファー」のメンバーでもあり、デザイナーでもある

HATCH氏とのコラボレーションとなっております。



Wide DadらしいTシャツ、ナイロンショーツにHATCH氏描き下ろしのグラフィックをアサイン。

それぞれの魅力がたっぷり詰まったラインナップです。



5月23日(土)、24日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催されるグリーンルームフェス26の

Wide Dadブースにて先行販売。

先行販売後、URBAN RESEARCH 限定店舗、ONLINE STORE等で発売開始となります。



今回も写真家、井崎竜太朗氏による撮り下ろしのビジュアルも公開。

「とにかくPOPな夏に」



ぜひ、ブランドインスタグラム(https://www.instagram.com/wide_dad?igsh=MTF6OTJsbTJvc3VqZw%3D%3D&utm_source=qr)もチェックください。

GRAPHIC TEE WITH HATCH

price： \9,900 (税込)

color：ASH / LIME / NAVY

size：1 / 2

GRAPHIC SHORTS WITH HATCH

price： \11,000 (税込)

color：ORANGE / NAVY / BLACK

size：1 / 2

GRAPHIC CAP WITH HATCH

price： \7,150 (税込)

color：ORANGE / NAVY / BLACK

size：ONE





[ロケーション協力]

DESIGN FESTA GALLERY HARAJUKU

HP：https://designfestagallery.com/(https://designfestagallery.com/)

Instagram @ designfestagallery(https://www.instagram.com/designfestagallery/)

【先行発売】

2026年5月23日(土)、5月24日(日)



GREENROOM FESTIVAL’26

横浜赤レンガ倉庫

サーフエリア（フリーエリア）



【通常発売日】

2026年6月5日(金)



【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

URBAN RESEARCH 限定店舗

URBAN RESEARCH Store 限定店舗

URBAN RESEARCH DOORS 限定店舗



※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。