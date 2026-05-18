Wide Dad 3rd delivery GREENROOM FESTIVALで先行販売！！

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株式会社アーバンリサーチ


2024年AWよりブランド開始、ご好評いただいている「Wide Dad」。
上品、スタンダードを軸にしたワイドサイズコレクション、2026 SS 3rd deliveryを5月23日(土)に
横浜赤レンガのグリーンルームフェスティバルにて先行販売いたします。

今回はブランド過去最高にPOPなコラボラインナップが揃いました。
大阪発のHIP HOPグループ「梅田サイファー」のメンバーでもあり、デザイナーでもある
HATCH氏とのコラボレーションとなっております。

Wide DadらしいTシャツ、ナイロンショーツにHATCH氏描き下ろしのグラフィックをアサイン。
それぞれの魅力がたっぷり詰まったラインナップです。

5月23日(土)、24日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催されるグリーンルームフェス26の
Wide Dadブースにて先行販売。
先行販売後、URBAN RESEARCH 限定店舗、ONLINE STORE等で発売開始となります。

今回も写真家、井崎竜太朗氏による撮り下ろしのビジュアルも公開。
「とにかくPOPな夏に」

ぜひ、ブランドインスタグラム(https://www.instagram.com/wide_dad?igsh=MTF6OTJsbTJvc3VqZw%3D%3D&utm_source=qr)もチェックください。























GRAPHIC TEE WITH HATCH
price： \9,900 (税込)
color：ASH / LIME / NAVY
size：1 / 2






GRAPHIC SHORTS WITH HATCH
price： \11,000 (税込)
color：ORANGE / NAVY / BLACK
size：1 / 2





GRAPHIC CAP WITH HATCH
price： \7,150 (税込)
color：ORANGE / NAVY / BLACK
size：ONE




[ロケーション協力]
DESIGN FESTA GALLERY HARAJUKU
HP：https://designfestagallery.com/(https://designfestagallery.com/)
Instagram @ designfestagallery(https://www.instagram.com/designfestagallery/)




【先行発売】
2026年5月23日(土)、5月24日(日)

GREENROOM FESTIVAL’26
横浜赤レンガ倉庫
サーフエリア（フリーエリア）

【通常発売日】
2026年6月5日(金)

【販売店舗】
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
URBAN RESEARCH 限定店舗
URBAN RESEARCH Store 限定店舗
URBAN RESEARCH DOORS 限定店舗

※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。