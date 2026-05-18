【とかち塚田】初夏の北海道を味わう～数量限定の北海道産アスパラを筆頭に爽やかな味覚が登場

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下APHD）が運営する北海道十勝新得町塚田農場（とかち塚田）は、2026年5月18日（月）より、初夏のおすすめメニューを開始します。

アスパラガスや根室産ニシン、とかちマッシュ、北海道産つぶ貝など、北海道の初夏の訪れを感じる食材を使用し、炭火焼や揚げ物、アヒージョなど、それぞれの素材の魅力を【とかち塚田」らしい調理方法で提供します。

とかち塚田 2026初夏おすすめ

十勝産アスパラガス

7月上旬までの短期間しか味わえない十勝産の立派なアスパラガスを使った「アスパラの1本揚げ（473円/1本）」と「豚巻きアスパラの炭火焼（495円/1本）」。旬ならではの甘みとみずみずしさをダイレクトに味わえる一品で、販売は7月上旬頃までを予定しています。

アスパラの1本揚げ豚巻きアスパラの炭火焼

北海道産つぶ貝ととかちマッシュのアヒージョ （1,023円）

北海道産つぶ貝ととかちマッシュのアヒージョ

北海道産つぶ貝ととかちマッシュが入ったアヒージョです。旨味が強いごろっとしたつぶ貝と、つぶ貝の旨味をたっぷり吸ったジュワっした肉厚なとかちマッシュの食感のコントラストが楽しい1皿です。

北海道根室産ニシンのカルパッチョ （1,078円）

旬の根室産ニシンは引き締まった身と柔らかな味わいの脂が魅力。薬味をたっぷりのせて爽やかなカルパッチョに仕立てました。

レモンを絞ればより一層爽やかな味わいに。

北海道根室産ニシンのカルパッチョ

石焼地鶏チャーハン （1,078円）

石焼地鶏チャーハン

とかち塚田の看板商品<新得地鶏＞のもも肉を使用した石焼チャーハン。

炭火で焼き上げた新得地鶏は、もちっとした食感と爽やかな味わいが魅力。

香ばしい香りが立ち込めるアツアツのうちに卵を絡めてお召し上がりください。

風薫るこの時期ならではの、初夏の北海道の魅力を愉しむ季節限定メニューをぜひお楽しみください。

※文中の価格はすべて税込みです。

※写真はイメージです。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません

※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

「とかち塚田（北海道シントク町塚田農場）」について

「エンジョイ★とかち」～とかちを知り、とかちを味わい、とかちを楽しむ～

北海道・十勝地方の豊富な食材を地元の方々と協力しながら、十勝の魅力をより美味しく、より楽しく味わえるメニューを伝えています。国産地鶏の美味しさの魅力を伝える塚田農場のコンセプトはそのままに、十勝のチーズや野菜、ワインなど、十勝地方にフォーカスした料理を取り揃えています。

公式サイト：https://www.tsukadanojo.jp/brand/#bge-hokkaido

公式Instagram：https://www.instagram.com/hokkaido_shintoku_tsukadanojo/

■店舗情報

八重洲北口店

「JR東京駅」八重洲北口から徒歩5分

03-6214-1666

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新宿西口店

「JR新宿駅」南口から徒歩5分

03-6911-1655

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品川港南口店

「JR品川駅」港南口から徒歩5分

03-5781-9630

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秋葉原万世橋店

「JR秋葉原駅」電気街口から徒歩3分

03-3526-4556

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エキニア横浜店

「JR横浜駅」西口から徒歩3分

045-412-3560

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北海道十勝新得町塚田農場 札幌北口店

「JR函館本線」 札幌駅北口 徒歩2分

011-738-6011

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp

Tel：070-3199-7973