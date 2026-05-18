【海洋博公園】～黄金色の花に包まれる～ オンシジウム・スファケラツム開花

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園 熱帯ドリームセンター（美ら島植物園）では、黄金色に咲き誇る約350株10 万輪のオンシジウムが見頃を迎えています。空間いっぱいに広がるオンシジウムが視界を満たし、黄金色の花に包まれる幻想的な景観をお楽しみいただけます。

【オンシジウム・スファケラツム】

<<科名>>ラン科

<<学名>> Oncidium sphacelatum

メキシコとエルサルバドル原産の着生ランで、1～2mにもなる花茎が分岐して多数の花を付けます。オンシジウムは、花の形がドレスをまとった女性が 踊っているように見えることから、

別名「ダンシング・ レディ・オーキッド」とも呼ばれています。

空間いっぱいに広がるオンシジウムが、黄金色の輝きでやさしく包み込み、華やかに彩ります。

さらに視線を近づけると、一輪一輪が踊る女性のような姿を見せ、愛らしく繊細な世界が現れます。

なお、展示の様子は海洋博公園公式SNS等でも随時発信する予定です。この時期ならではのオンシジウムの美しい景観をぜひ美ら島植物園でご体感ください。

【見 頃】令和8年5月下旬頃まで

【場 所】熱帯ドリームセンター(美ら島植物園) カトレア温室

海洋博公園

沖縄海洋博跡地を活用した国営公園。万博の精神を受け継ぐ多彩な施設群では「太陽と花と海」を感動体験できます。特に沖縄の海に丸ごと出逢える沖縄美ら海水族館や、海とともに生きる人の営み・文化に触れられる海洋文化館、海や人の土台となる大自然の生命力を古代遺跡や熱帯植物を通じて感じる熱帯ドリームセンターは、絶対に見逃せない世界有数の3大スポット。 “美ら海”を興味の入口として、その奥に広がる悠久の時や文化を体感してください。

熱帯ドリームセンター（美ら島植物園）～360°トロピカル体験～

沖縄美ら海水族館に隣接する「熱帯ドリームセンター（美ら島植物園）」は、古代遺跡のような建築と多彩な熱帯植物が調和した国内唯一無二の植物園です。「360°トロピカル体験」をキャッチコピーに、常時2,000株以上のランをはじめ、熱帯の花木や果樹、淡水魚などを展示。五感で楽しめる幻想的な世界が広がります。遠見台からの絶景やカフェも充実し、大人から子どもまで心揺さぶる熱帯の楽園で、忘れられないひとときを。