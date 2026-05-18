「ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団＆亀井聖矢」 伝統の響きに、新たな息吹が交わる！

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループホールディングス株式会社のグループ会社である、朝日放送テレビ株式会社は、

6月20日(土)に「ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団＆亀井聖矢」を、ザ・シンフォニーホールで開催致します。

150年以上の歴史を誇るドイツ屈指の名門、ドレスデン・フィルが７年ぶりに日本へ。2025/2026シーズンより首席指揮者に就任の巨匠サー・ドナルド・ラニクルズのタクトで、伝統の“ドレスデン・サウンド”に新たな風を吹かせます！

ソリストには、圧倒的なテクニックと多彩な表現力で絶大な人気を集める、ピアニスト亀井聖矢が登場。ピアノとオーケストラが壮麗な掛け合いを繰り広げる、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第５番《皇帝》に挑みます。若き才能と巨匠、そして新生ドレスデン・フィルが生み出す一期一会の舞台にどうぞご期待ください。

後半は、ブラームスにとって最後の交響曲となった、第４番。ドイツ音楽の醍醐味が凝縮された王道プログラムを、本場の響きで心ゆくまでお楽しみください。

日時 2026年6月20日（土） 14：00 開演 13：00 開場

会場 ザ・シンフォニーホール

料金 Ａ 19,000円 Ｂ 16,000円 （発売中）

[指揮]サー・ドナルド・ラニクルズ

[ピアノ]亀井聖矢

[管弦楽]ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

[プログラム]

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 「皇帝」 op.73

ブラームス：交響曲 第4番 ホ短調 op.98

[お問い合わせ先] ＡＢＣチケットインフォメーション 06-6453-6000

[公演詳細ページ]

https://www.asahi.co.jp/symphony/event/detail.php?id=2783

サー・ドナルド・ラニクルズ [首席指揮者]

サー・ドナルド・ラニクルズは45年の長きにわたり、世界有数のオペラ団体やオーケストラと関係を築いてきた。2025/2026シーズンは16年にわたる、ベルリン・ドイツ・オペラ音楽監督としての最終シーズンであり、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者としての最初のシーズンでもある。また、グランド・ティトン音楽祭音楽監督、シドニー交響楽団初代首席客演指揮者を務めている。これまでにサンフランシスコ・オペラ、BBCスコットランド交響楽団、セント・ルークス管弦楽団、アトランタ交響楽団首席客演指揮者を務めてきた。ヨナス・カウフマンとのワーグナー・アリア集は2013年のグラモフォン賞を受賞し、ヤナーチェク『イェヌーファ』の録音は2016年のグラミー賞にノミネートされた。スコットランドのエディンバラ出身。2004年にOBEを受章し、2020年にはナイト・バチェラー（騎士）の称号を授与されている。

(C)SimonPauly

亀井 聖矢 [ピアノ]

2022年、ロン=ティボー国際音楽コンクールにて第1位を受賞。併せて「聴衆賞」「評論家賞」の2つの特別賞を受賞。2025年、エリザベート王妃国際コンクールにて第5位を受賞。2019年、第88回日本音楽コンクールピアノ部門第1位、及び聴衆賞受賞。同年、第43回ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ、及び聴衆賞受賞。2023年には、文化庁長官表彰、出光音楽賞を受賞。ラ・ロック＝ダンテロン国際ピアノ・フェスティバル、ヴィリニュス・ピアノフェスティバル、リール・ピアノフェスティバルなどの音楽祭に出演。2024年の日本ツアーでは全16公演で約2万人を動員した。これまでに、ワルシャワフィル、ブダペスト響、N響、読響など国内外のオーケストラと多数共演。2022年の1stフルアルバム「VIRTUOZO」は、「レコード芸術」誌にて特選盤に選出。「情熱大陸」「題名のない音楽会」などメディア出演も多く、今もっとも勢いのあるピアニストとして注目されている。

(C)︎RyuyaAmao

ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

150年の伝統を誇る、ザクセンの州都ドレスデンのオーケストラ。1870年にドレスデン初の大型コンサート・ホールが建設されて以来、同楽団のコンサートは、ドレスデンの文化的生活における重要な柱となってきた。1967～1972年のクルト・マズアのほか、歴代の首席指揮者には、パウル・ファン・ケンペン、カール・シューリヒト、ハインツ・ボンガルツ、ヘルベルト・ケーゲル、マレク・ヤノフスキ、ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス、ミヒャエル・ザンデルリンク等がいる。2025/2026シーズンからドナルド・ラニクルズが首席指揮者に就任。 音楽的にも様式的にも幅広いレパートリーを持ち、ロマン派作品においては独特な“ドレスデン・サウンド”を維持しつつ、バロック音楽、ウィーン古典派、そして現代音楽に必要なサウンドとスタイルの柔軟性も培ってきた。また、世界各国への客演もクラシック音楽界の同楽団への高い評価を裏付けている。

(C)Simon Pauly