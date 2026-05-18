株式会社ソナーユー、アジア最高峰メディアアワード「Asian Television Awards 2026」との提携を発表 - 新設ライブストリーム音楽部門の日本代表決定戦を『Mudia』で開催

株式会社ソナーユー

音楽ラバーの熱い情熱をアーティストの力に変えるプラットフォーム『Mudia』を運営する株式会社ソナーユー（本社：東京都港区、代表取締役：高松 友治、以下「ソナーユー」）は、アジア太平洋地域最大級のメディアアワード「Asian Television Awards（以下、ATA）」のエグゼクティブ・プロデューサーであるTAURUS TV CONTENT PTE LTD（シンガポール）とのパートナーシップ契約を締結いたしました。これに伴い、2026年度より新設される「ライブストリーム音楽パフォーマンス部門」の日本代表（ノミネートアーティスト）を選出するオーディションを『Mudia』にて開催することをお知らせいたします。

1. 提携の背景

Mudia： オーディション詳細(https://artist.mudia.tv/lp/asiantelevisionawards_2026)●ATAの圧倒的な影響力

1996年に創設されたATAは、アジア太平洋地域の25の国と地域を対象とし、200以上のビデオプラットフォームを通じて約5億世帯に配信される、アジアで最も権威のあるメディアアワードの一つです 。

●新設部門の意義

デジタルネイティブ層の台頭を受け、2026年度より新たに「ATA Livestream Awards」が設置されました 。

●Mudiaの役割

ソナーユーは日本国内における公式ライセンスを保有する「カントリーパートナー」として、日本を拠点に活動するオンラインクリエイターの才能を世界へと繋ぐ役割を担います 。

2. オーディション「日本代表決定戦」詳細

日本のアーティストをアジアへ送り出すため、4つのカテゴリーで募集を行います 。

●募集カテゴリー

○Solo Male（男性ソロ）

○Solo Female（女性ソロ）

○Group Male（男性グループ）

○Group Female（女性グループ）

●選出フロー

○予選: 2026年7月4日～5日（Mudiaオンライン投票）

○セミファイナル: 2026年7月11日～12日（Mudiaオンライン投票）

○FINAL: 2026年7月26日（秋葉原Venusでのライブパフォーマンス審査・Mudia生配信）

●受賞特典

○各カテゴリー上位3組（計12組）を「日本代表」として公式ノミネート

○アジア全域のメディアへの露出、および本大会でのレッドカーペット歩行権

○最優秀アーティストに選出された場合、ベトナム（予定）での授賞式メインステージでのパフォーマンス権（渡航費・宿泊費はATAが全額負担）

3.代表メッセージ（株式会社ソナーユー 代表取締役 高松 友治）

「Mudiaはこれまで、ファンの想いと熱量でインディペンデントアーティストを支えるエコシステムを構築してきました。今回、30年の歴史を持つATAと提携し、日本のアーティストに『アジア25カ国、5億世帯への露出』という圧倒的なステージを提供できることを大変光栄に思います。ライブ配信という新たな表現形式で、日本の才能が世界を熱狂させる瞬間を、共に創り上げて参ります。」

会社概要・お問い合わせ先

●株式会社ソナーユー

○事業内容：オーディエンス参加型イベントメディア「Mudia」、定額制ライブ行き放題サービス「Mpaxx」の運営 。

○URL：https://sonar-u.jp/

●Asian Television Awards

○URL：https://www.asiantelevisionawards.net/

●本件に関するお問い合わせ

info@sonar-u.com