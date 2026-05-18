マーケティングAI OS「ENSOR」、「Eight EXPO 2026 夏」に出展・事前ブース予約キャンペーン実施中

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、2026年開催の「EightEXPO 2026夏」に出展することをお知らせいたします。ブースでは、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」を用いた広告バナー・LPのAI生成デモを実施するほか、事前のブース来訪予約者に対して限定で、同業種・近しい商材の導入事例を個別に準備しご紹介いたします。

■ Eight EXPO 2026 夏とは

Eight EXPO 2026 夏は、営業・マーケティング・AI活用の3領域にまたがるビジネス展示会です。約150社が出展し、2日間で最新のソリューション比較・導入検討ができる場として、マーケティング・DX・経営企画などの担当者が来場します。

ENSORが出展する「マーケソリューション比較・導入展（MSX）」では、マーケティング領域に特化したツール・サービスが集結。来場者はAIコンシェルジュによるサービスマッチングや、職種別交流会なども通じて導入検討を一気に進めることができます。

■ ブースでご覧いただけるENSORの主な機能

ENSORは、ブランドと成果データを学習した「勝ちバナー」を自動量産するマーケティング特化AIです。会場ブースでは以下の機能・事例をご体験いただけます。

- 勝ちバナー自動量産：ブランドと広告成果データを学習し、再現性の高いクリエイティブを量産

- 静止画の動画化・LP自動生成：URL入力だけで始まる生成デモを会場でライブ実施

- 広告・GAデータ統合分析：散在するデータをAIがリアルタイムで統合・分析し、施策提案を自動化

- 業界初のSkills機能：専門家の知見を1コマンドで呼び出し、非デザイナーでもワンクリックでプロ品質の制作が可能

■ 事前予約限定特典

事前に来場予約をいただいた方限定で、同業種・近しい商材の導入企業のクリエイティブ事例（ビフォーアフター・成果データ付き）を事前に準備し、個別にご紹介いたします。汎用デモではなく、貴社が明日から活かせる参考事例をお持ち帰りいただけます。

■ 館内共通利用券2,000円分プレゼントキャンペーン

以下の3STEPで館内共通利用券2,000円分をプレゼントいたします。

STEP 1：訪問予約

下記申込URLからキャンペーンコードを入力し、参加申込のうえ、ENSORブースの訪問予約を行ってください。

▼ 訪問予約・参加申込はこちら

https://x.gd/cNW6P

▼ キャンペーンコードはこちら

ex_100M

STEP 2：ブース来訪・デジタル名刺交換

予約日時にENSORブースへお越しいただき、Eightアプリを使ったデジタル名刺交換を行ってください。

STEP 3：特典受取

「キャンペーン引換カウンター」にて、館内共通利用券2,000円分をお受け取りください。

■ イベント概要

イベント名：Eight EXPO 2026 夏（SDX / MSX / AI-PAX）

主催：Sansan株式会社（Eightアプリ）

会期：2026年6月3日(水)～4日(木) 10:00～18:00

会場：東京国際フォーラム ホールE（地下2階）東京都千代田区丸の内3-5-1

アクセス：有楽町駅（国際フォーラム口）徒歩1分 / JR東京駅から徒歩3分

規模：出展社130社・当日商談数4,500件

訪問予約URL：https://x.gd/cNW6P

マーケターが戦略業務に集中できる体制づくりのヒントを、会場でお持ち帰りいただけるはずです。会場でお会いできることを楽しみにしております。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・CRM・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能：AI編集 / ラフ作成 / 動画生成 / LP生成 / データ連携 / ブランドトンマナ / ブランドチェック / テンプレート

▼ENSOR サービスサイト：https://www.ensor-ai.com/

▼法人向け個別説明のご予約はこちら：https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

会社名：REHATCH株式会社

所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

代表者：代表取締役 迫田 亮太

設立：2019年8月

事業内容：マーケティングAI OS「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。