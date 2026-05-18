DreamCore、独自AIエージェント搭載の新バージョン「V2」を公開。自然言語だけでブラウザゲームを生成・即シェアできるプラットフォームへ進化

株式会社NEIGHBOR

株式会社NEIGHBOR（本社：東京都、代表取締役CEO：ノトフ、以下NEIGHBOR）が運営するAIゲームプラットフォーム「DreamCore」は、自社開発のゲーム制作特化型AIエージェントを実装した新バージョン「DreamCore V2」を本日公開しました。

DreamCore V2は、ユーザーが日本語や英語で「こんなゲームを作りたい」と話しかけるだけで、ゲームのコード・キャラクター画像・3Dモデル・サウンドまでをワンストップで自動生成し、生成されたゲームをその場でブラウザ上で遊べて、URL一つで友達にシェアできる、生成AI時代の新しいエンターテインメント体験を提供します。

DreamCoreはこれまでも、テレ東番組の公式プロモゲーム制作（Xで1,700万インプレッション獲得）、エンジェル投資家「田中渓ゲーム化計画」キャンペーン、大手企業のAI研修プログラム、親子向けAI体験教室など、幅広い領域で採用されてきました。今回のV2公開により、「話すだけでゲームができる」体験がさらに進化し、誰もが自分だけのゲームを数分で生み出せる新しい時代に踏み込みます。

■ 背景：生成AI時代、「ゲームを作ることそのもの」が新しいエンターテインメントになる

これまでゲーム制作は、プログラミング、グラフィック制作、3Dモデリング、サウンドデザインなど、複数の専門スキルと膨大な時間・コストを要する活動であり、ごく一部のクリエイターにしか開かれていませんでした。

しかし生成AIの進化により、その前提は急速に崩れつつあります。世界中で「自然言語だけでゲームを作れるプラットフォーム」に大型投資が集中しており、ゲームを「遊ぶもの」から「作るもの」、そして「作品を介して人とつながるもの」へ再定義する流れが加速しています。

DreamCoreはこの潮流のなかで、「夢をゲームにする」をミッションに掲げ、ゲーム制作を“撮るだけのプリクラ”のように民主化することを目指す、日本発のAIゲームプラットフォームです。

■ DreamCore V2の特徴：独自AIエージェントによる「コード × 画像 × 3D」一気通貫生成

V2の中核は、自社開発のゲーム制作特化型AIエージェントです。一般的な「チャットAI」とは異なり、ゲームを成立させるために必要な複数の生成系AIを統合的にオーケストレーションし、自然言語のプロンプトだけで完成品のゲームを出力します。

・コーディング：HTML5／JavaScript／物理エンジン込みのゲームロジックを自動生成

・2D画像生成：キャラクター、アイテム、背景、UIアイコンを統一感あるアートで生成

・3Dモデル生成：3Dゲーム向けのモデル・テクスチャ・ライティングまで自動構築

・サウンド／効果音：ゲームに合わせたBGM・SE（効果音）を自動合成

・マルチデバイス対応：スマホのタッチ・仮想ジョイスティック、PCのキーボード操作を自動で両対応

ユーザーはコードを1行も書かず、画像生成サービスや3D制作ツールを別途使う必要もありません。「魔王から逃げる横スクロールゲームを作って」「猫が寿司を集める3Dゲームにして」といった一言から、数十秒～数分でプレイ可能なゲームが立ち上がります。

■ 「作って、遊んで、シェアする」までブラウザだけで完結

DreamCoreで生成されたゲームは、専用アプリのインストールやアカウント登録なしに、URLを送るだけで友達がその場で遊べるように設計されています。スマートフォン（iOS／Android）、PC（Windows／macOS）どちらのブラウザにも対応し、タッチ操作にもキーボード・マウスにも自動最適化されます。

・ゲームを作ることがそのまま自己表現になる

・遊んでもらうことがコミュニケーションになる

・シェアされることで新しい仲間とつながる

DreamCoreは、ゲームを「遊ぶもの」から「作るもの」へ、そして「作品を介して人とつながるもの」へと再定義します。

スマートフォンのブラウザで動作するため、作ったゲームをすぐにシェアできます■ 主な導入・協業実績

DreamCoreは、メディア・教育・企業研修など、幅広い領域で採用が進んでいます。

- テレビ東京 番組プロモーションゲーム制作「テレ東系 旅の日～ローカル路線バス乗り継ぎの旅9時間SP～」（2025年12月放送）の番組公式プロモーション用ミニゲームを企画・制作。出演者の太川陽介氏を起用した1分プレイのミニゲームをX上で展開し、告知投稿は1,700万インプレッションを獲得しました。番組告知を“見せる”から“遊ばせる”へ転換する、プレイアブルマーケティングの実装事例です。- 大手企業AI研修（ゲーム作りを通したAI実習）複数の大手企業のAI研修プログラムに採用。受講者が「自分でAIにゲームを作らせる」体験を通じて、生成AIへの指示の出し方（プロンプトの設計）、AIとの協働、AIエージェントの可能性を体感的に学ぶ実習として高い評価をいただいています。座学だけでは得られない「触って・作って・遊んで分かる」AI研修として、企業の内製化・DX人材育成のニーズに応えています。- 親子向けAI体験教室「親子で生成AIに触れる」体験教室を実施。ゲームを作るという子どもにも分かりやすい題材を入り口に、AIとの対話、プロンプトでのものづくり、完成したゲームを家族や友達に遊んでもらう一連の体験を提供しています。プログラミング未経験の子どもでも、自分のアイデアが数分でゲームになる驚きを通して、AIネイティブ世代の創造性を育む取り組みとして好評を博しています。- 投資家コラボキャンペーン「田中渓ゲーム化計画」元ゴールドマン・サックス出身のエンジェル投資家・田中渓氏からの出資を記念し、田中氏本人をテーマにしたゲーム制作キャンペーンを実施。「投資家本人をゲームキャラクターとして登場させる」というユニークな試みで、投資・エンタメ・コミュニティが交差する新しい関係性づくりに挑戦しました。

このように、DreamCoreは単なる消費者向けエンタメツールにとどまらず、メディア・教育・企業研修・マーケティングまで横断する「生成AIゲーム」プラットフォームとして、社会実装が進んでいます。

■ 今後の展開

DreamCoreは今後、以下の方向で開発・展開を加速します。

・AIエージェントの推論能力・生成品質のさらなる向上

・クリエイター同士・プレイヤー同士をつなぐソーシャル機能の強化

・公式パートナー／IPホルダーとのコラボによる新しいゲーム体験の創出

・海外展開（英語圏・アジア圏）の本格化

・教育機関・自治体・企業との協業による「AI × 創造性」プログラムの拡大

「誰もがゲームクリエイターになれる世界」を、日本から世界へ広げていきます。

■ コメント（株式会社NEIGHBOR 代表取締役CEO 川本）

DreamCore V2は、私たちが目指してきた『話すだけでゲームができる』体験の到達点のひとつです。AIエージェントを独自開発したことで、コード生成・画像生成・3D生成・サウンドまでを一人のクリエイターのようにまとめ上げることができるようになりました。ゲーム制作はもう、専門スキルや高性能PCを持つ人だけのものではありません。誰もが、思いついた瞬間に作って、その場で友達に遊んでもらえる。そういう新しい時代を、DreamCoreから広げていきます。

■ 共創パートナー・ご相談を募集しています

DreamCoreは、独自AIエージェントによる「自然言語ゲーム生成」を軸に、投資家・パートナー企業・ブランド・メディア・教育機関の皆さまと共に、生成AI時代の新しいエンターテインメントを広げていきます。下記のいずれかにご関心のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

◆ 投資家・VCの皆さまへ（出資のご検討）

DreamCoreは、世界市場を見据えて準備を進めています。生成AI × ゲーム × ソーシャルという新しいカテゴリで、日本発・グローバル展開を目指す挑戦にご関心をお持ちの投資家・VCの皆さまからのご連絡をお待ちしています。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「出資検討」とご記入ください）

◆ 企業・ブランドの皆さまへ（協業・タイアップのご検討）

自社のIP・ブランド・キャラクターを活かした生成AIゲーム企画、プロモーション施策、ユーザー参加型キャンペーンなど、DreamCoreの技術を活用した共同プロジェクトを随時ご相談いただけます。テレビ東京との協業をはじめ、多様なクライアントとの実績があります。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「協業・タイアップのご相談」とご記入ください）

◆ ゲーム制作・受託開発のご依頼

「自社の周年企画でオリジナルゲームを作りたい」「番組・映画・イベントの告知を“プレイして広める”導線にしたい」「展示会・ポップアップでQRから即プレイできる体験コンテンツが欲しい」など、DreamCoreの技術を活用したカスタムゲーム制作を承ります。短納期・低コストで、貴社オリジナルのブラウザゲームを企画から実装までワンストップでお届けします。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「ゲーム制作のご依頼」とご記入ください）

◆ イベント・研修・体験教室の開催希望

企業向けAI研修（生成AIをゲーム制作で学ぶ実習型プログラム）、親子向けAI体験教室、学校・教育機関向けワークショップ、自治体・コミュニティイベントなどの開催をご検討の皆さま、ぜひご相談ください。受講者の年齢・人数・目的に合わせたカスタムカリキュラムをご提案します。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「イベント・研修のご相談」とご記入ください）

■ AIゲームプラットフォーム「DreamCore」について

DreamCoreは、テキストで指示を出すだけでブラウザ上にモバイル向けゲームを自動生成し、そのままプレイ・共有できるAIゲームプラットフォームです。

・スマホ1台・ブラウザだけで完結

・コーディング経験がなくても、AIとの対話でゲームを生成可能

・作成したゲームはURLでシェアでき、他ユーザーによるプレイや拡散、リミックスも可能

NEIGHBORは、DreamCoreを通じて、クリエイターとプレイヤーの境界が溶け合う新しいゲーム文化の創出を目指しています。

Web版：https://dreamcore.gg/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/dreamcore-ai-game-builder/id6752317521

■ 会社概要

社名：株式会社NEIGHBOR

所在地：東京都千代田区神田佐久間町一丁目８番４号 アルテール秋葉原７０８

代表者：代表取締役 川本龍（ノトフ）

事業内容：

・AIゲームプラットフォーム「DreamCore」の企画・開発・運営

・企業・IPホルダー向けゲーム制作・キャンペーン企画

・ゲームを活用したマーケティング・コミュニティ施策の企画・運営

公式サイト：https://neighbor.gg

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEIGHBOR（DreamCore） 広報／事業開発

担当：川本龍

E-mail：info@neighbor.gg