OpenClaw導入企業限定コミュニティ「OpenClawラボ」を開設。AIエージェントの“導入後の壁”を解決へ｜NEXT INNOVAITION

NEXT INNOVAITION株式会社

AIコンサルティング・AI教育事業を展開するNEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、AIエージェント・フレームワーク「OpenClaw」の導入企業限定コミュニティ「OpenClawラボ」を正式オープンしたことをお知らせいたします。

「OpenClawラボ」は、OpenClawを導入した企業が、導入後の運用フェーズで発生する疑問や課題を相談できるクローズドコミュニティです。公式ヘルプデスクとナレッジベースの両機能を兼ね備え、導入企業同士の情報交換や活用事例の共有を通じて、AIエージェント活用の定着と高度化を支援します。

開設の背景

近年、AIエージェントの業務活用に注目が集まる一方で、実際の導入後には「セキュリティ設定で詰まる」「エラーの原因が特定できない」「自社業務にどう応用すればよいかわからない」といった、運用段階ならではの課題が生まれています。

NEXT INNOVAITIONではこれまで、100社以上のOpenClaw導入企業から寄せられる質問に個別対応してまいりました。しかし、個別対応だけでは、そこで得られた知見や解決策が他の導入企業へ共有されにくく、ノウハウとして蓄積されにくいという課題がありました。

そこで当社は、OpenClawをより安心して、より効果的に活用いただくための専用コミュニティとして「OpenClawラボ」を開設しました。

OpenClawラボの主な特徴

導入して終わりではなく、運用定着まで伴走

- 困った時に相談できる公式ヘルプデスクOpenClaw導入企業は、専用チャンネルを通じて設定・運用・活用に関する質問を随時投稿できます。当社チームが24時間以内を目安に一次回答を行い、導入後のつまずきを早期に解消できる体制を整えています。- 過去の質問・回答を検索できるナレッジベースコミュニティ内で行われた質問や回答は蓄積され、検索可能なナレッジとして活用できます。同業種・他業界の活用事例やトラブルシューティングの履歴を参照することで、自社の課題解決に役立てることができます。- 最新情報・実用ノウハウの配信ハブOpenClawの新機能解説、業種別の活用事例、AI業界ニュースなどを週1～2回の頻度で配信します。日々変化するAI業界の情報を、企業の実務活用に落とし込んだ形で届けることで、導入企業の継続的なキャッチアップを支援します。- AI活用に取り組む経営者・担当者同士の接点「OpenClawを実装し、経営や業務に活かそうとしている企業」だけが参加するクローズドな場として、業界・業種を超えた情報交換や事例共有を促進します。AI活用に前向きな企業同士の横のつながりから、新たな連携や事業機会が生まれる場を目指します。

OpenClawは、AIエージェントを業務に組み込むための強力なフレームワークです。一方で、導入して終わりではなく、実際の業務に合わせて運用しながら磨き込むことで真価を発揮します。

NEXT INNOVAITIONは、AI導入支援を単なるツール提供で終わらせるのではなく、導入後の運用定着、社内活用、継続改善まで伴走することを重視しています。「OpenClawラボ」は、その思想を具体化する取り組みです。

今後は「OpenClawラボ」を通じて、導入企業の運用課題に迅速に対応するとともに、現場で得られた知見をコミュニティ全体の資産として蓄積し、OpenClaw活用の成功事例を増やしてまいります。

参加方法

「OpenClawラボ」は、OpenClaw導入企業限定のクローズドコミュニティです。参加方法・詳細については、OpenClaw導入企業さまへ個別にご案内いたします。すでにOpenClawを導入済みで案内が届いていない場合は、NEXT INNOVAITION株式会社までお問い合わせください。

代表コメント NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音

OpenClawは、導入して終わりのツールではありません。企業ごとの業務や組織に合わせて運用し、改善を重ねることで、本当の価値が生まれます。OpenClawラボでは、導入企業の皆さまが安心して相談できる環境を整えるとともに、現場で生まれた知見を共有し、AIエージェント活用を前に進める場にしていきます。

本件に関するお問い合わせ先

NEXT INNOVAITION株式会社

お問い合わせフォーム：https://ai-advisors.jp/contact/

会社概要

会社名：NEXT INNOVAITION株式会社

代表者：代表取締役 黒山 結音

事業内容：AI導入コンサルティング、AI教育・研修、業務自動化支援、AIエージェント導入支援

サービスブランド：あなたのAI顧問

公式サイト：https://ai-advisors.jp/