【先行公開】AIエージェント・LLM・音声AI・文書AIなど最前線の生成AIソリューションが集結｜「AI Market ExCon 2026」展示企業の最新AIサービスをご紹介！ #1

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、2026年6月2日（火）に開催するAI特化展示会＆カンファレンス『AI Market ExCon（エクスコン）2026(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0518&utm_campaign=excon06)』に先立ち、出展企業が提供するAIサービス・ソリューションの一部をピックアップして先行公開いたします。

本リリースでは、AIエージェント、LLM、RAG、音声AI、文書AIなど、現在注目を集める生成AI領域において、各出展・登壇企業が提供する最新ソリューションの一部をご紹介いたします。

企業における生成AI活用は、PoC段階から実運用フェーズへと進みつつあり、AIエージェントを活用した業務自動化や、社内ナレッジ活用、音声対話AIなど、具体的な業務活用が急速に拡大しています。

『AI Market ExCon 2026』では、こうした最前線の生成AIソリューションを提供する企業が多数出展・登壇予定です。

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出展企業の最新AIソリューションを一部先行公開

今回の先行公開では、AIエージェント・LLM・RAG・音声AI、文書AI領域における下記企業のサービスの一部をご紹介いたします。

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社

大規模言語モデルおよびマルチモーダルAIモデルのファミリー「Qwen」

「Qwen」はAlibabaが開発した大規模言語モデルおよびマルチモーダルAIモデルのファミリーです。テキスト・画像・動画などマルチモーダルなデータ処理に優れ、フィンテック、小売、医療、スマートシティなどさまざまな分野でご活用いただけます。2023年の発表以来、Qwenのオープンウェイト版モデルは現在累計ダウンロード数10億を超え、現在世界中の開発者に提供されています。

本イベントでは、AI動画生成モデル「Wan」をはじめとする最新のQwenシリーズのほか、ワンストップモデルサービスプラットフォーム「Model Studio」、実運用のソフトウェア開発向けに設計されたエージェント型コーディングプラットフォーム「Qoder」、シンプルな自然言語での対話で様々なシーンを自動化可能なデスクトップ型インテリジェントワークアシスタント「Qoder Work」も併せてご紹介いたします。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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株式会社Verbex

音声対話AIプラットフォーム「Verbex」

STT（Speech to Text）／TTS（Text to Speech）／LLM（Large Language Model）／Speech Engineなど音声対話に必要な機能やデータのトレーニングメソッドを独自研究開発し、極めて自然で低遅延な対話を実現するため音声AIプラットフォームです。

電話回線、Web、モバイルアプリ、業務システム、IoTデバイスなどに接続し、顧客接点から社内活用まで様々なシーンでのVoice UIを実現します。

また、ERPやCRMなど既存の業務ツールとも柔軟に連携させ、Voice AIエージェントを簡単にご利用いただけます。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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JTP株式会社

Third AI 生成AIソリューション

Third AI 生成AIソリューションは、汎用的な生成AIのチャット活用にとどまらず、AIエージェントや業務システムを束ね、企業の生成AI活用を全社で推進する中央基盤として機能するエンタープライズ向けプラットフォームです。「使われ続けること（定着）」と「安心して管理できること（統制）」の両立を目的に、AI活用の入口を一本化する設計を採用。お客様専有のAzure環境上に構築される高セキュリティ設計により、社内データや複数の最新AIモデルを安全かつ柔軟に活用可能です。

また、製造業、金融機関などを中心に140社以上の導入実績を有し、全社展開を前提とした信頼性と拡張性が評価されています。

展示ブースでは、業務アプリやAIエージェントと連携した具体的なデモを通じて、全社導入後の生成AI活用の姿をご体感いただけます。ぜひお立ち寄りください。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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株式会社Hakky

AIプロダクト開発

2026年、AIはPoCを脱し「実利を出す実行フェーズ」へ。

HakkyはAI駆動開発のメソッドで、"使われる"AIプロダクトを短期間で本番化する開発会社です。LLMやAIエージェントを活用した開発体制で、PoC後の商用化率80％、プロダクト成功率94％、運用トラブル発生率3.6％を実現。

小売SaaS、出版、金融サービス、製造業サービスなど、業界を問わず本番運用まで伴走する実績が強みです。

企画・PoC・本番化・内製化、どのフェーズからでもお気軽にご相談ください。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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株式会社ヒューマンサイエンス

MTrans for Office (AIによる校正・ライティング・翻訳ツール）

MTrans for Officeは、Microsoft Office上で利用できるアドイン型のAIツールです。翻訳・ライティングに加え、新たにAI校正機能を搭載し、これまで人手に依存していた文書校正をAIにより自動化します。誤字脱字や表記揺れに加え、文章構成の妥当性、意味の通りやすさ、規格・スタイルガイドへの準拠性など、人が判断してきた観点までAIが自動でチェックします。

さらに、マニュアル制作や品質管理に精通したコンサルタントが校正ルールそのものを設計することも可能です。自社固有のルールをAIが判断できる粒度まで落とし込み、「自社基準で意味レベルの校正」を自動化します。

Office製品上で完結するため現場への負担も少なく、手作業チェックを自動化することで業務工数は最大50％短縮（※当社検証）。品質を「仕組み」として定着させる実務特化型AIソリューションです。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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AI Market ExCon 2026とは

AI Market ExConは、上記のような最先端ソリューションを持つ企業が多数出展するイベントです。

東京・汐留の大規模会場に、AIのリーディングカンパニーが40社以上集結し、展示・講演・相談を通じてAI導入を具体的に検討できます。

オンラインだけでは比較が難しいAIソリューションを実際に体験し、導入の進め方や費用感、効果などをその場で確認できるため、短時間で効率的にAI導入の判断材料を得ることが可能です。

ぜひ会場にて各社のソリューションを直接ご確認いただき、具体的な導入検討を一歩前に進める機会としてご活用ください。

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開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/128_1_d3459e0a7c97d245d52160a6c75e7b88.jpg?v=202605180151 ]

次のAI時代を切り拓く知見を、ぜひ多くの方にシェアいただけることを期待しております。

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AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

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