サロンクオリティの高価格帯ドライヤーの提供を機にオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパとBtoBtoCの独自ECモデルで協業

ラブストック株式会社

モノ・コト・ヒトが集まる新総合型ECプラットフォーム「LoveStock」を展開するラブストック株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：海南 真太郎、以下ラブストック、https://www.lovestock.co.jp/）は、独自技術を活用して熟練美容師と共同開発したサロンクオリティの極上仕上げドライヤー「AI Pro Style Hair Dryer（以下iDryer）」を、2026年6月上旬よりオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパのスイートルームに提供することが決定したことを発表いたします。また、これを機に、オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、ECプラットフォーム「LoveStock」内に自社の販売チャネルを開設し、ECプラットフォーム内アフィリエイターのようにお客様が自社販売チャネルを通じてiDryerやその他商品を購入する度に紹介料を得ることが可能になります。また、iDryerの採用により、スイートルームならではの非日常的なラグジュアリー体験を提供することができます。

パートナーとWin-Winになれるモノ・コト・ヒトが集まる新総合型ECプラットフォーム「LoveStock」とは

＜オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパのスイートルームのイメージ＞

LoveStockは、モノ・コト（体験やサービス）・ヒト（スキルや価値提供）を扱う個人や企業の取り組みを広げるBtoBtoC、BtoCtoC、CtoCが可能になるユニークな新総合型ECプラットフォーム（アプリ・Web）です。

LoveStockのプラットフォームの中でアフィリエイターとなる「LoveStocker（ラブストッカー）」に登録するとLoveStock上に自社ストアを持つことができ、LoveStock上で売買される商品（食品・家電・日用品・化粧品等多数）を販売し、販売実績に応じて紹介料を受け取ることが可能になります。（※LoveStockerは紹介制）

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパとの協業の背景

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、スイートルームの顧客体験をより豊かにするために、ラブストックが開発したサロンクオリティのiDryerを採用することを決定しました。さらに、iDryerをお求めになるお客様のために、ECプラットフォーム「LoveStock」内にオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパの店舗を開設して、お客様のニーズにお応えします。オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパはお客様がご購入される度に紹介料を得ることができ、新たな収益源を生むことが可能になります。スイートルーム用のiDryerは、ラブストックより無償でお貸出しし、ラブストックは、オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパのお客様がECプラットフォーム「LoveStock」の新規顧客になることを期待します。

サロンクオリティの極上仕上げドライヤー「AI Pro Style Hair Dryer（iDryer）」について

「AI Pro Style Hair Dryer（iDryer）」は、「より多くの人に最適なヘアドライを」をブランドステートメントに、熟練美容師と共同開発したプロも認めるドライヤーです。

サロン帰りのような健やかで美しい髪を維持していくためにはどうしたら良いのか考えたとき、ヒントは美容室で見つかりました。美容師はお客様の髪や地肌の状態をしっかりと確認し、一人一人に合わせてドライヤーの調整を行い、美しい髪やスタイリングを仕上げていきます。そこにはプロだけが知り得る職人技がありました。そのドライニングの技術を自宅や旅先でも再現できないだろうか。そのような発想からiDryerはプロの美容師を交えて開発が進みました。

軟毛・硬毛・普通毛、の髪質に合わせ独自開発した富士山溶岩配合セラミックスノズル3種を髪質に合わせて選び装着。次世代型液晶タッチパネルで温度・風量、更に「ヘアビューティーモード（質感調整）」を設定することで、理想の髪へと導きます。また、周囲の環境に応じて温風と冷風を交互に自動調整し、オーバードライを防ぎ、キューティクルを引き締め潤い閉じ込める「センシング」機能や、浮き毛を落ち着かせる仕上げに便利な「ケア」機能も搭載。

◇商品名：AI Pro Style Hair Dryer（以下iDryer）

◇価格：165,000円税込。（セラミックスノズルは３種類から1つお選びいただき装着）

◇販売リンク： https://api.lovestock.shop/ls-forward-center/top/rnOzV2v3

＜iDryerのイメージ＞

【ラブストック株式会社について】

社名：ラブストック株式会社（https://www.lovestock.co.jp/）

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15

代表取締役：海南 真太郎

事業内容：モノ・コト・ヒトが集まる新総合型ECプラットフォーム「LoveStock」の運営、１対１の実名性オンライン対談サービスFFT（Face to Face Time）の運営、ライブコマースの運営、商品開発、商品開発サポート、他

設立：2020年 5月