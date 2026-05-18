「危機管理カンファレンス2026春」に登壇

a2network株式会社

a2network株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：門田朗人）は、2026年5月25日（月）～29日（金）に開催される「危機管理カンファレンス2026春」に登壇し、当社が提供する通信BCPサービス「スカイベリーpro(R) 」の最新事例をご紹介いたします。

本講演では、「通信から見直す企業リスク管理 、災害BCPと海外渡航に潜む盲点」をテーマに、災害時の通信確保や海外出張時のセキュリティリスクについて、通信インフラの観点から解説いたします。

開催概要

【イベント名】 危機管理カンファレンス2026春

【開催期間】 2026年5月25日（月）～29日（金）

【当社ライブ配信日時】2026年5月25日（月）15:00～15:30

【講演テーマ】 通信から見直す企業リスク管理- 災害BCPと海外渡航に潜む盲点

「危機管理カンファレンス2026春」詳細・参加申し込みはこちら(https://risk-conference.net/conference/2026spring/)

講演内容

近年、自然災害の激甚化や、海外渡航時における情報漏洩リスクの高まりなど、企業を取り巻くリスクは多様化しています。

本講演では、過去の災害対応で見えてきた「衛星通信やモバイル回線の現実と課題」を紐解きながら、真に実効性のあるBCP（事業継続計画）のあり方を考えます。

また、今年初めに注目を集めた「中国渡航時の業務用スマートフォン紛失・情報漏洩事案」などを題材に、海外出張時に潜む盲点と、企業が取るべきセキュリティ対策についてもご紹介します。

災害時も平時も“止まらない通信”を実現するために、企業が備えるべき通信インフラについて、具体的な事例を交えながらご提案いたします。

ぜひ、お気軽にご視聴ください。

「スカイベリーpro(R) 」について

「スカイベリーpro(R) 」は、MVNOとしての特性を活かし、通信事業大手3社の無線回線に加え、光回線・衛星回線を含めた最大5回線を活用できる、通信の冗長化ソリューションです。

回線が完全に遮断された場合に別回線へ接続する仕様に加え、あらかじめ設定した通信強度を下回った場合に自動で別回線へ切り替える仕様も選択可能です。これにより、お客様の利用環境や要件に応じた柔軟なBCP対策を実現し、企業や自治体の事業継続対策として多数ご活用いただいています。



導入事例はこちら(https://skyberrypro.jp/usecase) https://skyberrypro.jp/usecase

サービスのご案内はこちら(https://skyberrypro.jp/) https://skyberrypro.jp/

お問い合わせ・無料トライアルはこちら(https://skyberrypro.jp/contact/contact.php) https://skyberrypro.jp/contact/contact.php

2networkは今後も、通信インフラを通じて企業と社会の安心を支え、災害時・非常時にも止まらない事業継続をサポートして参ります。

■ a2networkについて

a2network株式会社は、ビジネスを通して社会に貢献したいという想いを込めた当社の信条に基づき、MVNO（仮想移動体通信)事業者として、人々の生活に不可欠な通信サービスを提供しています。

日本も世界もボーダーレスで利用できるモバイルWiFi「スカイベリー(R)」や、「ベリーeSIM(R)」1つのキャリアに依存せず途切れない通信を提供する通信冗長化ソリューション「スカイベリーpro(R)」のサービスを展開しています。規模を追い求めないでユニークさを競うことで、生活インフラである通信に携わるMVNO事業者として、サービスを提供し続けています。

【a2network株式会社、会社概要】

■ 会社名 ：a2network株式会社

■ 代表者 ：門田 朗人

■ 設 立 ：2005年11月9日

■ 所在地 ： 153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階

■ URL ：https://www.a2network.jp/

■ 事業内容 ：仮想移動体通信事業（MVNO）

仮想移動体通信事業者支援事業（MVNE）