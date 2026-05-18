ロボスタ、初のカンファレンス「ロボスタ カンファレンス 2026」参加申込受付を開始 ～ヒューマノイドの社会実装をテーマに、経済産業省・エヌビディアら登壇

株式会社イード

ロボット・AI領域の専門情報メディア「ロボスタ」を運営する株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ロボット業界向けカンファレンス「ロボスタ カンファレンス 2026」（2026年6月10日開催）の参加申込受付を開始したことをお知らせいたします。

本カンファレンスのテーマは「ヒューマノイドの社会実装はどこまで進むのか」。近年、ヒューマノイド等の複雑な環境において、様々な動作を自律的に行うことが求められるAIロボティクスは、研究・開発段階から社会実装・事業化フェーズへと移行しつつあります。

本イベントでは、ヒューマノイドを切り口としつつ、産業用ロボットやサービスロボット、AI活用など幅広いロボティクス分野を対象に、最新動向と実践知を多角的に紹介します。

■参加申込について

下記URLにて参加申込の受付を開始いたしました。

https://robotstart.info/pages/conference2026.html

参加費はセミナー無料、懇親会は5,000円（税込）となっており、いずれも事前申込制です。

申込状況により、受付を早期に締め切らせていただく場合がございますので、お早めにお申し込みください。

■ 開催概要

名称：ロボスタ カンファレンス 2026

主催：株式会社イード/ロボスタ

日時：2026年6月10日（水）

12:30～18:15 セミナー

18:30～20:00 懇親会

会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB

〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目７－１ TODA BUILDING 4階

アクセス：https://toda-hall.jp/access.html

形式：オフライン開催＋オンライン配信

参加費：セミナー無料/懇親会5,000円（税込） ※いずれも事前申込制、定員あり

対象：ヒューマノイドを含むロボット／AIロボティクスの開発・導入企業

製造業・自動車関連企業

新規事業・R&D部門

ロボティクス関連ビジネス関係者

政策・研究関係者 など

■ 主な登壇者（予定）

【基調講演】

石曽根 智昭 氏

経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 室長

関東経済産業局入局後、製造産業局車両室課長補佐、いわき市産業振興部長、商務情報政策局産業保安グループ製品安全課課長補佐を経て、2023年より現職。

地域企業の活性化等に注力。国の主導による地域産業活性化プロジェクトの推進や福島県いわき市における震災復興を通じて、地方自治体や中核企業と連携した地域産業の創出を推進。

中小企業金融の民営化法案に携わったほか、産業競争力強化法案の策定により新たな規制緩和スキームを確立した。

【登壇者（順不同）】

岡田 隆太朗 氏

一般社団法人AIロボット協会 事務局長

慶應義塾大学在学中に起業し、事業売却後も連続的に企業設立、プロジェクト立ち上げに携わる。2012年にABEJAを共同創業。

日本ディープラーニング協会（JDLA）専務理事、全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト（DCON）事務局長をはじめ、IVSシニアアドバイザー、NEDO「モビリティサービス分野アーキテクチャ検討委員会」委員などを歴任。2024年12月に一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）の事務局長に就任 。

産学官・スタートアップ・コミュニティを横断した数多くの「場づくり」を通じ、AI・先端技術の社会実装と人材育成を牽引している。

平野 一将 氏

エヌビディア合同会社 ロボティクス事業部 事業部長

カリフォルニア州立大学卒業後、ロボティクスおよびAIを活用した産業向けソリューションの実装に従事。ソフトウェアを軸に現場の課題を構造化し、社会実装可能なアプリケーションへと落とし込むアプローチを得意とする。現在はNVIDIAにて、日本市場におけるロボティクス事業の戦略策定とエコシステム形成を担っている。

中村 裕彦 氏

株式会社三菱総合研究所 先進技術センター 主席担当部長

1989年入社。材料・デバイス分野を中心に、技術起点調査＆コンサルティング業務に従事。対象分野は宇宙環境利用、ナノテクノロジー・材料、中性子科学など多岐にわたる。2020年より先進技術センターでバーチャルテクノロジー研究などに従事。現在は同センターでAIロボティクス関連研究などに従事。博士（理学）。

吉川 真人 氏

吉川國際貿易諮詢有限公司 董事長

京都出身。同志社大学卒業。中国・深圳在住8年目。GMO AIR顧問。TBS「THE TIME,」元中国担当特派員。

2019年に深圳へ移住し、現地に根差したハードウェア開発・販売・OEM支援など多角的なビジネスを展開。中国トップクラスのロボット企業10社近くとのネットワークを持ち、現地の最新動向や実践知に精通している。日本と中国を往復する立場として、机上の議論ではなく、現場で得た“肌感”と“使い手目線”で中国テック情報を届ける使命感を持っている。

ロボット企業含めた深セン視察やアテンド実績も豊富で企業向けのテック体験プログラムを多数企画。

X（旧Twitter）フォロワー約4万人。Noteでは「深セン×中国フィジカルAI洞察ラボ」を配信、メルマガでも中国ビジネス・テック事情を発信中。

王 宇清（WANG YUQING） 氏

Unitree Robotics Country Manager

2016 年、松下幸之助記念財団からご支援を受け来日。

2018 年、立命館大学ロボット工学修士課程修了。

ロボット専門商社、ロボットメーカーを経て、総合商社にてロボット業務に従事。

日本ロボット業界にて約 8 年間の実務経験がある。

現在は Unitree Robotics にて、日本及び他の国のロボット市場開拓を担当。

【スポンサー講演】

プラチナスポンサー

吉田 豊 氏

アイリスオーヤマ株式会社 ロボティクス事業本部 執行役員本部長

兼 株式会社アイリスロボティクス 取締役社長

兼 株式会社シンクロボ 取締役

兼 SEQSENSE株式会社 取締役

これまで外資系を含む複数の業種・業態で、新規事業の0→1立ち上げに携わってきた。2020年にアイリスオーヤマへ参画しロボティクス事業部を創設、今年で6年目となる。清掃ロボットでは2万台の社会実装と3年連続の圧倒的No.1シェアを実現し、研究段階に留めず“事業として成立させる”ことに注力してきた。現在はロボット×通信の社会実装や警備領域への拡大を進め、2030年には世界トップクラスの社会実装メーカーを目指す。講演当日はその実践知を共有する。

ゴールドスポンサー

和嶋 渓 氏

トロン株式会社 代表取締役社長

長野県出身。2011年 東京大学 文学部を卒業後、イマジニア株式会社にて、スマホゲームのプロデューサー業務に従事。2017年 株式会社リンクスにて、FA向けのロボティクス、IIoT領域の事業開発やタイ子会社の立ち上げを担当。2024年トロン株式会社設立。キャリアを通じて先端テクノロジーの社会実装のための事業開発に取り組んでいる。

松下 享平 氏

株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト

IoTの活用事例やデモを通じて、IoTの普及を推し進める講演や執筆を行う。

Linuxサーバーメーカーにて情報システムやEC事業を経て、2015年にはIoTの事業開発をリードしてメガクラウドとの協業や、省電力通信による先駆的なIoT事例に関わる。

2017年3月より現職、登壇回数は延べ800以上。共著に『IoTの知識地図』（技術評論社）等。

※登壇者が変更となる場合があります。

■ロボスタについて

ロボット・AI領域における最新動向を、ビジネス・技術・社会への影響といった多角的な視点からわかりやすく伝える専門メディアです。産業用ロボットからサービスロボット、ヒューマノイドまで幅広いテーマを扱い、企業の取り組みや研究開発、政策動向などを横断的にカバー。国内外の最新動向を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://robotstart.info/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：山本

https://www.iid.co.jp/contact/robosta_contact.html

広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/