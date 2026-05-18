GSXはBLACKPANDAと連携し、様々なデバイスやツールの異常に関し相談受付・調査を対応

BLACKPANDA JAPAN株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX）は、BLACKPANDA JAPAN株式会社（本社：東京都港区赤坂5-2-33、代表取締役社長：平岡 正樹、https://www.blackpanda.com/jp、以下、BLACKPANDA）と連携し、様々なデバイス・OS・ツールなどで発生する異常について相談を受け付け、調査を行うサービスの提供を開始しました。GSXは従来CrowdStrikeなど一部ツールに対する運用監視サービスを提供してきましたが、BLACKPANDAが提供する「IR-1」を組み合わせることで、前述した幅広い対象が発する異常について対応することができるようになりました。また、本サービスにはサイバー保険が付帯しており、サイバー攻撃被害時の負担を軽減します。

サイバー攻撃対策において準大手・中堅・中小企業が抱える課題

サイバー攻撃被害から自社を守るためには、幅広い攻撃面を監視し、被害が疑われる事案へ対処していくことが求められます。これらを実現するためには専門知識が必要であり、多くの企業が対応に苦慮しています。

そのような背景を受けて、GSXが提供する「MDRサービス」「緊急対応サービス」と、BLACKPANDAが提供する「IR-1」を組み合わせて提供することで、様々なデバイス・OS・ツールなどが発する異常について相談を受け付け、調査を行う体制が整いました。

GSX、BLACKPANDAの強みを連携したインシデント監視・調査・復旧支援

GSXは、年間300件以上のサイバー攻撃被害の相談を受け付けており、MDRといった運用監視からインシデント対応およびデジタルフォレンジックまで、豊富な実績と高度な専門知見を有しています。また、セキュリティコンサルティングやアドバイザリーなど、多様なサービスを提供することで、平時の運用から有事の対応までワンストップでお客様をご支援しています。

BLACKPANDAは、事前契約型（サブスクリプション型）のインシデント対応サービス「IR-1」をリーズナブルな価格で提供しています。平時から契約することで、有事の際には迅速な初動対応が可能となり、調査、封じ込め、復旧支援までを一貫して提供することで、事業への影響を最小限に抑えます。さらに、サイバー保険（引受保険）との連携にも対応しており、中堅・中小企業を含む幅広い企業にとって、実効性の高いサイバー攻撃対策を実現します。

本協業により、GSXのフォレンジックおよびコンサルティング機能と、BLACKPANDAの迅速なインシデントレスポンス体制・事前契約型サービスを組み合わせることで、様々なデバイス・OS・ツールなどが発する異常について相談を受け付け、インシデント発生時の対応力を強化するとともに、より高い付加価値を提供いたします。

サービス概要図

【サイバー攻撃種別例】

- アカウント乗っ取り・不正アクセス- ビジネスメール詐欺- 脆弱性の悪用- ランサムウェア- マルウェア感染- サポート詐欺 など

【目に見える事象例】

- セキュリティ監視・検知機能/サービスからのアラート- 多数ファイルの暗号化や破壊- 運用上想定されないプログラム実行、ファイル作成・変更- 不信な接続元から、または心当たりのないログイン- フィッシングやサポート詐欺に騙された疑い など

BLACKPANDA JAPANからのエンドースメント

インシデントレスポンスは、企業を守る「最後の砦」です。サイバー攻撃という危機に直面した際、いかに迅速に事態を収束させるかが、業務への影響を最小限に抑え、事業継続を実現する鍵となります。

今回のGSXとの協業により、同社の持つ高度な専門知見およびコンサルティング力と、当社の迅速なインシデント対応体制を掛け合わせることで、インシデント発生後のお客様に対して、より実効性が高く、付加価値のあるサービスを提供してまいります。今後も、お客様のサイバー対応力のさらなる向上に貢献してまいります。

BLACKPANDA JAPAN株式会社

代表取締役 平岡 正樹

GSXからのエンドースメント

GSXは準大手・中堅・中小企業のお客様が多く、サイバーセキュリティ対策を実行する人材の不足といった課題から、サイバー攻撃の調査・対応が困難です。加えて、地方企業は対策を支援するベンダーが少ないことから、より課題は深刻です。また、準大手・中堅・中小企業のお客様はサイバーセキュリティ保険への加入が進んでおらず、有事の際の判断・対応が遅れることもあります。BLACKPANDA様とGSXが連携することで、監視・調査・復旧をサイバー保険の力も借りながら、タイムリーかつ迅速に提供することで、日本全国の企業様のサイバーセキュリティ自衛力向上に貢献して参ります。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

代表取締役 青柳 史郎

◆BLACKPANDA JAPAN株式会社

社名： BLACKPANDA JAPAN株式会社

東京本社：〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目2-33IsaI AkasakA

代表者：平岡正樹

設立： 2022年9月

コーポレートサイトURL：https://www.blackpanda.com/jp

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2026年3月末）

設立 ：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/

※本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本リリース内容に関するお問い合わせ先

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 経営管理本部 マーケティング部

TEL：03-3578-9001 MAIL：mktg@gsx.co.jp