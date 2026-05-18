国産CNAPP「Cloudbase」、コンテナイメージ画面を刷新　“管理対象を把握するUI”へ再設計

Cloudbase株式会社

Cloudbase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩佐晃也）は、同社が提供する国産CNAPP（CSPM、SBOM、脆弱性管理）「Cloudbase」において、コンテナイメージ画面のリニューアルを行いました。

今回のアップデートでは、組織配下のコンテナリポジトリを横断的に可視化しました。 あわせて、一覧画面を「管理対象のリポジトリ」や「最終Push日時」などの基本情報をシンプルに把握できるUIへ再整理しています。 実際の対応優先度と乖離しうる情報を整理し、リスク確認は詳細画面へ集約することで、より実態に即した運用判断を支援します。

開発背景

多くの企業さまと対話する中で、現在は複数プロジェクト・複数環境にまたがってコンテナを運用するケースが一般的になっていると強く感じています。

その中で、お客さまからは「組織全体のコンテナリポジトリを横断して把握したい」「一覧画面では管理対象や更新状況をシンプルに確認したい」といったご要望をいただいていました。

また、従来の一覧画面では、重要度やSSVC評価を反映しないリスク件数が表示されていたため、実際の対応優先度と異なる印象を与える可能性がありました。

Cloudbaseではこうした課題を踏まえ、コンテナイメージ一覧画面を“リスク件数を並べる画面”ではなく、“管理対象を素早く把握するための画面”として再設計し、今回のリニューアルを実施しました。

アップデート内容

本リニューアルでは、コンテナイメージ画面に以下の3つの変更を加えました。

- 「すべてのプロジェクト」ビューへの対応- 「OS」「サイズ」カラムの追加- 「即時対応リスク」「設定ミス」「脆弱性」カラムの削除「すべてのプロジェクト」ビューへの対応

これまでコンテナイメージ画面はプロジェクト単位でしか開けませんでしたが、組織配下の全プロジェクトを横断したリポジトリ一覧を表示できるようにしました。

「すべてのプロジェクト」ビューへ切り替えることで、複数プロジェクトにまたがるコンテナリポジトリを1画面で俯瞰でき、プロジェクト横断での棚卸しや管理対象の把握が容易になります。

「OS」「サイズ」カラムの追加

最新Pushされたコンテナイメージの「OS」と「サイズ」を一覧で確認できるカラムを追加しました。

これにより、リポジトリの基本情報を一目で把握しやすくなります。

「即時対応リスク」「設定ミス」「脆弱性」カラムの削除

以下3つのカラムを一覧画面から削除しました。

- 即時対応リスク- 設定ミス- 脆弱性

削除したカラムは、リスクの重要度を問わない「単純な総件数」を表示するものでした。

運用上のノイズを減らし、利用者の皆さまが「今、本当に向き合うべきリスク」に集中できるよう、詳細情報はリソース詳細画面へ集約する形をとりました。

期待される効果

本アップデートにより、組織全体に存在するコンテナリポジトリを横断的に可視化しやすくなり、管理対象の把握や棚卸し業務の効率化が期待されます。また、一覧画面からノイズとなる情報を整理することで、利用者が本来優先すべきリスクへ集中しやすくなり、より実態に即したリスク判断を支援します。

Cloudbaseは今後も、セキュリティ運用における意思決定を支援するプロダクト改善を継続してまいります。

各社の商標帰属表示についてはこちら(https://cloudbase.co.jp/trademark)をご参照ください。

Cloudbase株式会社について

エンジニアとしてのバックグラウンドを持つ代表岩佐が2019年に創業したスタートアップ企業です。AWS・Microsoft Azure・Google Cloud・Oracle Cloudといったマルチクラウド環境におけるリスクを統合的に監視・管理できるセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」を提供しています。クラウドのみならずオンプレミス環境も含め、企業のインフラ資産全体を横断的に可視化し、セキュリティリスクの継続的な管理を支援しています。

会社概要

社名：Cloudbase株式会社

代表取締役CEO：岩佐晃也

事業内容：クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の開発

本社所在地：東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 2F

設立： 2019年11月

企業HP：https://cloudbase.co.jp/