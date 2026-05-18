家族みんなで使えるスマートロックへChatlockが「鍵の共有・初期設定・サポート体験」を全面見直し

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、以下Chatlock）は、ユーザーから寄せられた声をもとに、スマートロックの「家族共有」「初期設定」「サポート体験」を中心とした改善施策を2026年5月より順次実施いたします。スマートロック市場は年々拡大を続けていますが、「家族全員がスムーズに使えるか」という課題は依然として多くの購入検討者の不安となっています。Chatlockでは、製品スペックの向上だけでなく、導入から日常利用までの体験全体を見直すことで、より多くのご家庭に「安心・便利な玄関体験」をお届けします。

なぜ今、スマートロックの「家族共有体験」が重要なのか

国内の共働き世帯数は増加傾向が続いており、家族間での鍵管理ニーズも多様化しています。Chatlockに寄せられたユーザーの声の中でも特に多いのが以下の3点です。

・ 「家族共有の設定方法がわかりにくい」──スマートフォン操作に慣れていない高齢家族への共有設定で躓くケースが多数

・ 「初期設定が複雑で不安」──開封から取り付け完了まで、はじめてのユーザーにとって手順が多く感じられる

・ 「賃貸住宅での導入可否がわからない」──工事不要タイプへの需要は高いが、賃貸対応の情報が不足していた

今回実施する6つの改善施策

Chatlockでは、上記の課題を解決するため、2026年5月より以下の改善を段階的に展開します。

１. はじめてでもわかる「スマートロック設定ガイド」を整備

初回設定のステップを画像・動画付きで整理。スマートフォンが不慣れな方でも迷わず設定できるよう、ステップ数と説明量を最適化します。

２. 家族共有・権限管理の説明コンテンツを強化

「誰がどの鍵を持てるか」「外出先からの施錠確認をどう共有するか」など、家族ユーザーが実際に直面する疑問に答えるFAQとガイド動画を拡充します。

３. 賃貸・一人暮らし・高齢家族など利用シーン別の情報を拡充

「賃貸でも設置できる？」「80代の親でも使える？」といった実際の検索ニーズに応える情報を公式サイトで充実させます。工事不要タイプの取り付け動画も新たに公開予定です。

４. 問い合わせ導線・サポート体制を改善

購入後のサポートへのアクセスを改善し、チャット・メール・電話の各チャネルへの導線を整理。応答体制も強化します。

５. ユーザーフィードバック収集の仕組みを強化

購入後アンケートやSNSでの声を定期的に収集・分析し、改善のサイクルを仕組み化します。今後も継続的に施策へ反映していきます。

６. 高齢者・はじめてのユーザーにも読みやすい情報設計へ

文字サイズ・表示構成を見直し、デジタル機器に慣れていないユーザーでも情報を理解しやすいUI・コンテンツ設計に改良します。

Chatlockが考える「スマートロックの新しい役割」

Chatlockは、スマートロックを単なる「防犯機器」や「鍵のデジタル化」とは捉えていません。家族それぞれの生活リズムを自然につなぐ「生活インフラ」として、玄関体験そのものをアップデートすることを目指しています。

特に日本市場では、「工事不要で賃貸にも使いたい」「高齢の親と一緒に使えるか不安」「子どもの帰宅をスマートフォンで確認したい」というニーズが増加しています。Chatlockはこれらの声に真摯に向き合い、製品と体験の両面から改善を続けます。

今後もChatlockは、ユーザーの日常に寄り添いながら、安心・便利・シンプルな玄関体験の提供を続けてまいります。

関連リンク

・ Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2R1Y7T2?th=1

・ 楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/chatlock/

・ Chatlock公式サイト：https://www.chatlock.co.jp/jp

Chatlockについて

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅・店舗・小規模オフィス・民泊・宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせた製品・サービスを展開しています。工事不要で賃貸住宅にも導入できる点が特長で、入退室管理・遠隔施錠確認・家族間のデジタルキー共有などの機能を通じ、利用者の日常生活に「安心」と「便利」をもたらします。

会社概要

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP：https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

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