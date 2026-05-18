省エネ・GX・CDP/SBT・補助金申請をAIが自動化--株式会社テックシンカーが4つのAIソリューションを展開

株式会社テックシンカー

株式会社テックシンカー（本社：東京都品川区、代表取締役：洪偉豪）は、企業の脱炭素経営に関わる4つのAIソリューション--「省エネ診断」「GX推進支援」「CDP・SBT対応自動化」「補助金申請書類自動生成」--を展開しております。いずれのサービスも、従来の専門コンサルタント費用の1/10のコストで即日対応を実現し、企業の脱炭素経営における工数とコストを大幅に削減します。

URL: https://gxautomation.offemission-carbonfootprint.com/

■背景と課題

カーボンニュートラル・脱炭素経営への移行が加速する中、多くの企業が直面しているのが「対応の複雑さ」と「コストの高さ」です。省エネ診断やGX推進、CDP・SBT対応、補助金申請はいずれも専門知識を要する領域であり、中堅・中小企業にとっては人材確保や外部委託コストが大きな障壁となっています。

テックシンカーは、AIと実務支援を組み合わせたGXプラットフォームにより、これらの課題をまとめて解決します。脱炭素を「コスト」から「収益」へ転換することを事業の核心に据え、算定・削減・Jクレジット創出・収益化までを一気通貫で支援します。

■4つのAIソリューション

01｜工場・事務所の省エネ診断

光熱費明細を入力するだけで、AIがエネルギー消費パターンを自動分析し、省エネ対策を提案します。従来は専門家の訪問調査が必要だった診断を、わずか3分の入力・即時出力で実現。想定削減率は10～30%に達するケースも確認されています。まず省エネから、GX推進への第一歩を踏み出すことができます。

02｜GX推進の診断・提案・ROI試算

GXロードマップの策定から、施策ごとのROI試算、レポート出力まで一気通貫で自動化します。大手コンサルが数百万円規模で提供していたGX推進支援を、従来比1/10のコストで即日提供。業種・規模を問わず、GX推進を経営アジェンダへ組み込むための具体的な施策を示します。

03｜CDP・SBT対応をAI自動化

CDP回答書の作成やSBT目標設定など、サステナビリティ開示に関わる業務を自動化します。必要情報を入力するだけで、AIが数値計算・書類作成・Word出力まで対応。開示対応にかかる時間を大幅に短縮し、即日での提出準備が可能です。専門コンサルへの依存から脱却し、自社内での継続的な開示体制を構築できます。

04｜補助金申請書類をAI自動生成・即日ダウンロード

最新の補助金情報をもとに、AIが申請内容の整理・書式作成・申請書類生成を自動化します。完成した書類は.docx形式で即日ダウンロード可能。補助金担当者の工数を大幅に削減し、申請機会の取りこぼしを防ぎます。

URL: https://gxautomation.offemission-carbonfootprint.com/

■強み

【展示会出展のお知らせ】2026NEW環境展にて無料診断を実施

- 自動化：AIが分析から書類生成まで対応- 1/10のコスト：専門コンサルタント費用の1/10以下で同水準のアウトプットを提供- 即日対応：診断・提案・書類生成をその日のうちに完結

株式会社テックシンカーは、5月20日～22日に開催される2026NEW環境展・地球温暖化防止展に出展いたします。会場では、省エネ診断・GX推進・CDP/SBT対応・補助金申請の4サービスすべてを実際にお試しいただける無料診断を実施予定です。

ご担当者さまのデータをお持ちいただくだけで、その場でAIによる診断レポートをご確認いただけます。脱炭素経営の課題をお持ちの企業さまは、ぜひこの機会にお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。