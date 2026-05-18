世界で活躍できる高度外国人材の育成を支援、 株式会社グルメ杵屋『GK日本語学校』2026年4月期生入学式を開催

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋（本社：大阪市、代表執行役社長：椋本充士）は、このたび当社が運営する日本語学校において5月15日(金)に入学式を開催いたしましたます。本年度は、ネパール、ミャンマー、バングラディシュの3か国から、19名の新入生として迎えました。入学式では、新入生代表による挨拶や在校生からの歓迎のことばに加え、グルメ杵屋代表執行役社長 椋本充士より祝辞が述べられました。

【ネパール・ミャンマー・バングラディシュから19名の新入生が仲間に】

この度は19名が入学しました。入学者の出身国は、ネパール、ミャンマー、バングラデシュと多様な国・地域です。彼らは日本の文化や技術、そして日本での就労に魅力を感じ、本校への入学を決意しました。日本の伝統文化や、「感謝」「尊重」といった日本社会に根付く価値観についても深く学びます。これにより、日本社会で活躍できる実践力と人間力を兼ね備えた人材を育成するとともに、多様な背景を持つ人々が互いを理解し尊重し合えるダイバーシティの実現にも貢献してまいります。

■進学を見据えた教育・人材育成モデル

当社は2022年に日本語学校を設立し、教育を起点とした人材育成に取り組んでまいりました。

同校では日本語教育に加え、日本文化などに触れる機会を提供し、「教育から進学までを見据えた」人材育成モデルを構築しています。ご存じの通りグルメ杵屋ホールディングスには様々なグループ会社があります。会社の見学や社員との交流を通して、視野を広げ将来設計に役立ててほしいと思っています。また、社会交流だけでなく初詣・祭りなど四季折々の日本文化に触れる機会を設けることにも力を入れております。

■日本語学校について

沿革

2022年5月 ：告示校として認定

2022年10月 ：第一期生入学

2024年10月 ：適正校（グループII）として選定

■株式会社グルメ杵屋について

教育目標[表: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/156_1_3fd8ceeddaa1a4e0036d032a575db0ba.jpg?v=202605181151 ]

1967年に設立した当社は、チェーン展開によるレストランの黎明期である1971年に実演手打うどん「杵屋」1号店を開店して以来、うどん・そばを中心に多様な業種業態のレストラン事業を展開してまいりました。加えて、M&A等を重ねることで、

１.ニッポンの食の魅力を国内外に適正な価格で提供する事業、２.地域から求められる生活に欠かせない事業、３.参入障壁の高い事業などにチャンレンジし、近年では機内食事業や、業務用食品製造事業や日本語学校など業容を拡大してまいりました。

■グルメ杵屋 公式SNS

公式ホームページ：https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/

公式X：https://x.com/gkineya

公式Instagram：https://www.instagram.com/gourmetkineya/

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋