金色パッケージが目を引く特別なベビースター！厳選素材を使用した『ベビースターラーメン(こだわりチキン味)』、2026年5月18日より全国発売

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、厳選素材を使用した『ベビースターラーメン（こだわりチキン味）』を、2026年5月18日より全国にて期間限定発売します。

キラリと光る一本のベビースターが異彩を放つ金色のパッケージは、味へのこだわりの証。素材本来の旨みとコク深さ、香ばしさを感じられる”こだわり”のチキン味を、“いつも”のチキン味と食べ比べて、じっくりご堪能ください。

■金色のパッケージが目印！こだわりのチキン味を体感したい方へ贈る、特別なベビースター

駄菓子として誕生し、60余年もの歴史がある「ベビースター」。“お子様のおやつ”として親しまれてきたベビースターは、常に進化を続け、幅広い世代に愛される商品ラインナップを展開してきました。

そして今回は、食の多様化によりベビースターを食べる機会が少なくなった若者世代にも、幼少時からベビースターを召し上がっていただいている中高年世代にも楽しんでいただけるよう、こだわりの厳選素材を使用した『ベビースターラーメン（こだわりチキン味）』を発売します。

北海道産小麦を使用し、生地に名古屋コーチンガラスープと比内地鶏ガラスープの２種類のチキンスープを練り込むことで、口に入れた瞬間に香ばしいチキンの風味が広がり、噛むほどに鶏肉の旨みやコクが後を引く味わいに仕上げています。

「こだわりのチキン味」は、ベビースターファンのみならず、ベビースターを最近食べていない方にも、是非とも体感していただきたい！そんな開発者の想いがこもった商品です。オリジナルのチキン味と食べ比べて、じっくりとその魅力をご堪能ください。

【商品概要】

商品名：ベビースターラーメン（こだわりチキン味）

内容量：65g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年5月18日 全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。