卓球のバタフライ　まち歩きイベント「あさがやPICNIC2026」に協賛

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、2026年5月23日（土）・24日（日）に開催される「あさがやPICNIC2026」に協賛します。昨年に続き2年連続での協賛となります。本社を置く東京都杉並区の阿佐ヶ谷を盛り上げる本イベントにおいて、ミニラケット作製体験などを実施し、地域の皆さまと卓球の楽しさを共有します。

■イベント概要

名称：あさがやPICNIC2026(https://picnic.asagaya.tokyo/)

日時：2026年5月23日（土）、24日（日）10:00～18:00

場所：JR阿佐ケ谷駅南口噴水広場 他

主催：阿佐ヶ谷ピクニック実行委員会

後援：杉並区

■当社の実施内容

１.ミニラケット作製体験

日時：2026年5月23日（土）10:00～12:30、14:00～17:30

24日（日）13:30～17:00

場所：阿佐ケ谷駅南口 噴水広場

内容：ラケット生産で生じる余材を活用した取り組みとして、世界に一つだけのマイラケットを作る体験を提供します。

２.卓球体験

日時：2026年5月24日（日）11:00～12:00

場所：阿佐ケ谷駅南口 噴水広場 ステージ

内容：1時間のステージイベントとして、卓球体験を実施します。

※１.２.ともに当日整理券を配布します

※当日内容に変更が生じる可能性がございます

そのほか、イベント内のお楽しみ企画「あさガチャ」に景品を提供します。

■本イベント協賛について

当社は本社を阿佐ヶ谷に置く企業として、地域との共生を大切にしています。昨年は想定を上回るほどの地域の方々に、卓球の魅力を感じていただくことができました。今回も身近に卓球の魅力を感じていただきながら、阿佐ヶ谷の魅力発信にも貢献していきます。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。