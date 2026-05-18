【ゲラン】メイクアップを象徴するアイコン〈メテオリット〉シリーズに、新〈メテオリット コンパクト〉が仲間入り。

ゲラン株式会社

光の魔法で肌を輝かせてきた、ゲランのメイクアップを象徴するアイコン〈メテオリット〉

1987年、ゲランは大胆な発想から革新的なフェイスパウダー〈メテオリット〉を開発しました。“パウダーに求めるすべてをこのひとつのパウダーで叶える”という約束とともに誕生したアイコニックなフィニッシングパウダーは、ひと目で心を惹きつける愛らしく美しいフォルムで、多くの人々を魅了し、独自のカラーハーモニーとパールのきらめきによって、透明感と輝きに満ちた肌を叶えてきました。

手作業で丁寧に作られるマザーオブパールは、世界でたった4人の職人のみが継承する希少なサヴォアフェールによって生み出される逸品。〈メテオリット ブラシ〉¹でふんわりと肌にのせると、パール同士が溶け合うようにブレンドされ、肌をなめらかに整え、透明感あふれる輝きをもたらします。2024年には、より軽量化された、天然由来成分95%²の新処方として生まれ変わり、カラー ハーモニーも再構築されました。

さらに、ゲラン専属調香師＆フレグランス クリエイション ディレクターのデルフィーヌ・ジェルクによってシグネチャーの香りが繊細にアップデート。ロザス柄をあしらったケースも、伝統とモダニティを絶妙なバランスで表現したデザインへと進化しています。

¹別売り ²自然由来指数95%（水を含む）ISO16128準拠

2026年6月、〈メテオリット〉シリーズに新たなコンパクトパウダーが仲間入り。

〈メテオリット コンパクト〉は独自のカラーハーモニーと極薄エアリーヴェールで、ふわりと透明感が宿る毛穴レス肌を叶える多機能パウダー。天然由来成分95%¹のフォーミュラで肌を整え、肌を整え、ぼかし、補正し、均一に整えながら、メイクしたての美しさを一日中キープします。

持ち運びに便利な新しいコンパクトケースは、2024年に生まれ変わって誕生した〈メテオリット ビーユ〉のアイコニックなデザインコードを再解釈したもの。シグネチャーであるロザス柄と、輝くゴールドのケースを継承しながら、ブルーとオレンジのアクセントを添え、より洗練された佇まいへと昇華しました。ジュエリーのように美しく、タッチアップのひと時が、気分まで華やぐ上質な瞬間へ。

¹自然由来指数95%（水を含む）ISO16128準拠

独自のカラーハーモニーと極薄エアリーヴェール

〈メテオリット コンパクト〉は、ゲランが長年培ってきたパウダー技術をもとに、素肌に溶け込むようになじむふんわりとしたシルキー質感の新テクスチャーへと進化しました。独自のエアリーヴェールテクノロジー¹により、極薄のヴェールが肌にシームレスにフィットし、白浮きや厚塗り感を抑えながら、毛穴や凹凸をなめらかにカバー。透明感と均一さが際立つ、毛穴レスな肌印象へ導きます。色移りしにくく、暑さや湿気にも左右されにくい設計で、素肌そのものが美しく整ったかのような自然な仕上がりを実現しました。

さらに、〈メテオリット ブラシ〉²でパレットをなぞることで、4色のパウダーが溶け合い、肌になじむ自然なトーンへ。軽やかでやわらかなヴェールが、薄膜仕上がりと肌が呼吸するような軽やかな付け心地を叶えます。99%の女性が、粉感のないセカンドスキンのような仕上がりを実感³。

肌色を美しく補正し、透明感のある明るい肌印象へと導きます。

¹ゲランにおいて ²別売り ³104名の女性による満足度テスト

天然由来成分95%¹配合で、一日中、メイクしたての美しさが続く 高機能フォーミュラ。

- 瞬時に

天然由来成分95%¹配合の〈メテオリット コンパクト〉は、重ね付けで調整できるカバー力で、色移りしにくい、素肌と一体化するようなセカンドスキン効果をもたらします。パウダーを纏った肌は、いきいきとした印象へ整い、まるで休息をとったかのような、澄みわたるような透明感を演出します。

- 一日中

ミネラルコンプレックス²配合の新処方でテカリを抑え³、肌の凹凸や毛穴をなめらかにぼかし、隙の無い毛穴レスな肌印象を8時間キープ⁴。 皮脂をコントロールしながら、くすみがちな肌を明るく引き立てます。98%の女性が「一日中肌がなめらかに整い、その補正効果を実感できた」と、さらに94%の女性が、「一日中テカリのない状態が続いた 」と回答しています⁵。さらに肌の潤いを守るスクワラン⁶を配合し、乾燥によるひび割れや粉っぽさ、夕方のくすみまでしっかり防ぎます。

¹自然由来指数95%（水を含む）ISO16128準拠 ²酸化鉄、シリカ、酸化チタン、ラウロイルリシン、コーンスターチ（メイクアップ効果） ³メイクアップ効果 ⁴女性25名による臨床評価 ⁵104名の女性による満足度テスト ⁶スクワラン（保湿成分）

ファンデーションを纏った直後のような、朝の透明感を美しくキープ

〈メテオリット コンパクト〉は、ひと塗り重ねるたびに美しさをリフレッシュしながら、メイクの持ちを最大24時間¹キープ。夕方のくすみまでもしっかり防ぎ、一日中、ファンデーションを塗った直後のような透明感に満ちた、明るく澄んだ肌印象へ導きます。試用した98%の女性が、ファンデーションの色がよみがえると実感し、さらに長時間続くその美しい仕上がりを評価しています²。

新たなコンパクトは、”すべてのパウダーをひとつに”という〈メテオリット〉誕生以来のコンセプトを忠実に体現し、セット、ぼかし、補正、テカリ防止 のすべてを叶えることで、理想の毛穴レスな肌印象へ導きます。

¹女性25名による臨床評価 ²104名の女性による満足度テスト

すべての肌色に寄り添う、カスタムシェード

★=スターシェード

左から、01 トランスルーセント★、02 ローズ、03 ウォーム*

新〈メテオリット コンパクト〉は、明るい肌から深みのある肌まで、幅広いスキントーンに対応。その鍵となるのが、ニュートラルな発色でどんな肌にも自然になじむ“ユニバーサル ジェムトーン パール ”。肌色を選ばず、ひとりひとりの美しさを引き立てます。

2026年5月19日（火）公式オンラインブティック先行発売

／5月20日（水）～26日（火）阪急うめだ本店 期間限定イベント発売

／6月1日（月）全国発売

メテオリット コンパクト

新2色／限定1色* 10,230円（税込）

〈メテオリット ビーユ〉のシェードと紐づく、2つのハーモニー

01 トランスルーセント★

ホワイト、ヌード、モーヴ、ピンクがクールとウォームのバランスを実現。澄みきった明るい肌へ。

02 ローズ

グリーン、モーヴ、ピンク、ホワイトのパステルトーンが、色ムラを補整し、均一で明るい肌印象へ。

03 ウォーム*

モーヴ、シャンパンベージュ、ブラウンの組み合わせが、中間的な肌色を美しく引き立て、なめらかな肌を演出。

*5月20日（水）～26日（火）阪急うめだ本店 期間限定イベント限定色

さらに、ゲラン専属調香師＆フレグランス クリエイション ディレクターのデルフィーヌ・ジェルクが、2024年に発売された〈メテオリット ビーユ〉のために再考した、アイコニックな香りを継承。バイオレットを基調に、ムスクやサンダルウッド、バニラが重なり合うセンシュアルな香調が、使うたびに心地よい余韻をもたらします。

〈メテオリット〉の美学を宿す、ジュエリーのようなコンパクト ケース

〈メテオリット コンパクト〉のケースは、2024年に生まれ変わった〈メテオリット ビーユ〉の意匠をもとに、現代的に再解釈されたデザイン。蓋を彩るロザス柄は、ゴールドの縁取りによっていっそう際立ち、まるでジュエリーのような輝きを放ちます。そこに添えられた鮮やかなブルーと、赤みを帯びたオレンジの色彩は、1873年に登場した初期の〈メテオリット〉ケースを想起させるものです。王妃マリー・アントワネットが所有していた宝石付きパウダーコンパクトに着想を得た、時代を超えて受け継がれてきたゲランのアイコニックなデザインへのオマージュです。

持ち運びに適した設計で、〈メテオリット ブラシ〉¹との相性も抜群。ブラシで円を描くように4色をなぞれば、それぞれの色がやわらかく溶け合い、テクニックいらずで均一かつなめらかな仕上がりに。肌に重ねるたび、自然な奥行きが生まれます。

¹別売り

今夏、ゲランが提案するフレッシュ サマールック

STEP 1

〈テラコッタ フルイド〉 で肌を均一に整え、

ヘルシーでフレッシュな印象へ。

0N

STEP 2

〈メテオリット コンパクト〉でメイクを固定＆定着。

毛穴や凹凸をなめらかにカバーし、薄膜で透明感あふれる毛穴レスな肌印象へ。

01 トランスルーセント

STEP 3

〈テラコッタ ブラッシュ〉で血色感をプラス。

頬に自然な彩りを添え、いきいきとした表情を演出。

00 ライト ヌード

STEP 4

ミツバチの恵み¹で、ぷるんと弾む透明感リップを叶える〈キスキス ビー グロウ プランプ〉で仕上げ。ボリュームアップした唇印象へ²。

100 ウォーム グロウ

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス （整肌成分） ²メイクアップ効果

▼〈メテオリット〉を含むフェイスパウダー各種詳細はこちら

メテオリット(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/makeup/face/powder/)

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

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