銀座に新旗艦店「ラオックス銀座本店」　5月28日グランドオープン

ラオックスホールディングス株式会社

ラオックスホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO 羅 怡文）のグループ会社で、国内リテール事業を展開するラオックス・グローバルリテーリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：斉藤 良二）は、世界中で高い人気を誇る高級腕時計を厳選して取り揃えた新たな旗艦店舗 「ラオックス銀座本店」を、2026年５月28日（木）にグランドオープンします。

2F ROLEX Lounge

近年、サステナブル消費への関心の高まりとリユース市場の拡大を背景に、高級腕時計は単なる嗜好品にとどまらず、資産性を備えた存在として注目を集めています。

本店舗は、日常を彩る一本から、希少性と資産価値を兼ね備えた逸品まで、厳選されたコレクションの中から、お客様にとって本当に価値ある一本と出会える場所です。高級舶来および国産を中心に約1,000種類の腕時計を揃え、銀座最大級の規模で展開します。なかでも2Fラグジュアリーフロアでは、新品・中古を含め約100本のROLEXを展示し、300万円台の人気モデルから1,000万円を超える希少性の高いモデルまで、幅広いラインナップで多様なニーズにお応えしてまいります。

また、高級腕時計以外にも、香港を拠点とするアジア有数のジュエリーブランドである周大福（Chow Tai Fook）の人気アイテムを取り扱います。あわせて、資産性の高い金地金（インゴット）を展開し、 手軽な5ｇから最大1,000ｇまで幅広い重量数を揃え、店頭にてこれらをスムーズにご購入いただけます。さらにこの度は、オープニングキャンペーンとして、金の魅力を身近に楽しんでいただける商品 「ちいかわゴールド」を数量限定で販売いたします。（お一人様1点限り/各日先着20名様/オープンから3日間、在庫なくなり次第終了）

ラオックスグループが掲げる「グローバルライフスタイル」の実現に向け、厳選された商品やサービスを世界中に届ける発信拠点として、訪れるすべてのお客様に特別な体験を提供いたします。5つのフロアで構成される旗艦店ラオックス銀座本店は、訪日外国人を含む資産価値を重視する層を主要ターゲットに、国内外へ新たなライフスタイルを提案してまいります。

主なフロアご紹介

Watch.GINZA

1階

Luxury Watch

ROLEX/PATEK PHILIPPE/Cartier/

HERMÈS）

世界最高峰の時計と出会うアプローチWatch.GINZA

2階

Luxury Watch

ROLEX/PATEK PHILIPPE/Cartier/

HERMÈS/OMEGA/Longines etc.）

常時100種類以上のロレックスと出会えるWatch.GINZA / 周大福

3階

Japanese Watch（SEIKO/CITIZEN/CASIO）

周大福、金（ゴールド）

アコヤ真珠、珊瑚

資産価値を広げる多彩なラインナップ

店舗概要

グランドオープン日：2026年5月28日（木）

所在地：東京都中央区銀座8丁目8-9

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-6263-9480

アクセス：東京メトロ銀座駅 徒歩5分、JR新橋駅 徒歩3分

会社概要

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社（https://laox-globalretailing.co.jp/）

ラオックスグループの一員として、国内リテール事業を展開する企業です。高級腕時計、宝飾品、化粧品、家電、土産品など幅広い商品を取り扱い、国内はもちろん、訪日外国人を含む様々なお客様に向けた店舗運営を行っています。グループが掲げる「Global Life Style」理念のもと、良質な商品や価値観を日本から発信し、世界中のお客様に新しい魅力や価値を届けてまいります。