海外調査をもっと身近に「Freeasy Global紹介セミナー」、6月11日(木)12時からオンライン開催！

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『海外調査をもっと身近に「Freeasy Global紹介セミナー」』を、2026年6月11日（木）12時から開催いたします。

セミナー概要

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-07/wmgg1

「Freeasy Global」で海外調査をもっと自由に簡単に！

海外調査をより手軽に、スピーディーに実施できるサービス「Freeasy Global」の無料オンラインセミナーを開催いたします。

「海外調査に興味はあるがコストや手間が気になる」「スピーディーにグローバルのインサイトを得たい」ー

そんなお悩みをお持ちの方に向けて、サービスの特長や操作イメージをわかりやすくご紹介します。

ぜひこの機会にご参加ください！

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-07/wmgg1＜プログラム＞

●Freeasy Globalとは？

-サービスの概要と開発背景

●海外調査の具体的な注意点

-国内調査との違いなど

●実際の操作画面デモ

-調査作成から配信、回収までの流れ

●質疑応答

講師紹介

アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネージャー 榎本 涼

入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。



2018年1月にリリースをした、セルフ型アンケートツール「フリージー」では新規立ち上げ時から事業責任者を務める。セールス領域を主な管掌領域としているが、事業戦略立案やプロダクトチームとの連携、セールスチームのマネジメントや採用活動など幅広く従事。

開催概要

セミナー名：海外調査をもっと身近に「Freeasy Global紹介セミナー」

配信日時： 2026年6月11日（木）12:00～12:45

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料（事前登録制）

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

・過去に実施した同タイトルセミナーと重複する内容がございます。

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-07/wmgg1

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/