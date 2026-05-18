【5月26日13:00～開催】VCへの知財専門家派遣プログラム（VCIPAS）第2回公募説明会・勉強会　～VC-IPASでできる支援の中身とは？ポイント別に専門家が解説します！～

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）事務局

特許庁は、2026年5月26日（火）13時00分～15時40分にて、VCへの知財専門家派遣プログラム（VC‐IPAS）第2回公募説明会・勉強会を開催します。

VC‐IPASとは、スタートアップを支援（投資・経営支援等）するVCへ、弁理士・弁護士といった知的財産の専門家を派遣し、投資前及び投資後のスタートアップに対して事業戦略に連動した知財戦略構築等の支援を行うことにより、スタートアップの成長を加速させるプログラムです。

本プログラムに関する第2回 公募説明会・勉強会を開催いたします。

本プログラムの案内の他、VC-IPASにおいて具体的にどのような専門家からの支援が行われているか、分野別、ポイント別に実際の支援事例を交えながら解説します。

１．イベント概要

VCへの知財専門家派遣プログラム（VCIPAS）第２回公募説明会・勉強会

～VC-IPASの支援内容と知財戦略構築等のポイントについて分野別に専門家が解説します！～

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142661/table/12_1_95812647803611bd801dbe382ac6462f.jpg?v=202605181151 ]

スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142661/table/12_2_5fa57a9dd458182ce1943ac9fb37a8db.jpg?v=202605181151 ]

2．参加方法

- 参加申込リンク：https://vc-ipas002.peatix.com/

3．問合せ先

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）事務局

（有限責任監査法人トーマツ内）

担当： 高橋 令奈、中村 鴻太、西田 那奈

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

メール：vcipas-office@tohmatsu.co.jp