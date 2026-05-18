【ホテル日航奈良】ボストン美術館共同企画 特別展「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」観覧チケット付き宿泊プランを5月18日より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航奈良（奈良県奈良市三条本町8-1 総支配人 兼貞 孝行）では、奈良国立博物館にて2026年7月18日（土）より開催されるボストン美術館共同企画 特別展「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」の観覧チケット付き宿泊プランを2026年5月18日（月）から9月12日（土）の期間に販売いたします。

同展は、米国・ボストン美術館と奈良国立博物館による約20年の構想を経て実現した国際共同企画です。ボストン美術館所蔵の南都ゆかりの仏画が一挙に里帰りし、奈良国立博物館の所蔵品をはじめとする国内選りすぐりの仏画・仏像とともに「南都仏画」の歴史をたどる初の試みです。さらに、まぼろしの名刹・内山永久寺ゆかりの名画や仏像も一堂に会するまたとない機会となっています。



本宿泊プランでは、観覧チケットに加え、奈良文具の人気ショップ coto mono オリジナルの「思惟手（しゆいしゅ）ホログラムレインボーステッカー」も含まれており、旅の記念としてお持ち帰りいただけます。今回の特別展でしか体験できない「南都仏画」の魅力を、心ゆくまでご堪能ください。

◆宿泊プラン 概要

ボストン美術館共同企画 特別展「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」観覧チケット付き／食事なし

販売期間：2026年5月18日（月）～2026年9月12日（土）

宿泊期間：2026年7月18日（土）～2026年9月12日（土）

プラン料金：エコノミーツインルーム お一人様11,100円～（2名1室1泊／消費税・サービス料込）

【プランに含まれるもの】

・ボストン美術館共同企画 特別展「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」観覧チケット（お一人様1泊につき1枚）

・coto mono オリジナル「思惟手（しゆいしゅ）ホログラムレインボーステッカー」（お一人様1泊につき1枚）

お問い合わせ：ホテル日航奈良 宿泊予約 0742-35-6812

◆ボストン美術館共同企画 特別展

「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」概要

オンライン予約 :https://book.okura.com/booking/result?code=0190a01f-bc75-7288-a455-0d240a90d67d&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17600498&search_type=undated

会 場：奈良国立博物館(https://www.narahaku.go.jp) 東西新館（奈良市登大路町50番地）

会 期：2026年7月18日（土）～2026年9月13日（日）

前期：2026年7月18日（土）～2026年8月16日（日）

後期：2026年8月18日（火）～2026年9月13日（日）

開館時間：9：30～17：00

※毎週土曜日は19：00まで／8月5日（水）～7日（金）、8月9日（日）～14日（金）は18：00まで／入館は閉館の30分前まで

休館日：毎週月曜日、7月21日（火）

※7月20日（月・祝）、8月10日（月）は開館

公式サイト(https://nantobutsuga2026.exhibit.jp/)



※会期中、一部の作品は展示替えを行います。

※展示作品、会期等については、今後の諸事情により変更する場合があります。

ホテル日航奈良について

2005年7月1日開業。330室の客室、大小8つの宴会場、レストランなどを完備する奈良最大級のホテル。JR奈良駅直結で、興福寺や奈良公園など観光地までも徒歩圏内という好立地。東側の客室からは若草山や奈良市街が望める。



住所：〒630-8122 奈良市三条本町8-1

最寄駅：JR奈良駅西口直結・近鉄奈良駅より徒歩12分

ホテル日航奈良公式サイト :https://www.nikkonara.jp