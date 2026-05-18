モンチッチとシーキューブが初コラボレーション！キュートな今だけパッケージ。国内外で認められた三冠受賞「焼きティラミス」をはじめとする商品を展開。

株式会社シュゼット・ホールディングス

株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：蟻田剛毅）が展開する、3つの『C』である「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材にこだわる洋菓子ブランド「シーキューブ」は、キャラクターとのコラボレーションパッケージ商品を、2026年5月18日（月）より、全国のシーキューブ店頭にて販売いたします。

今だけしか手に入らない！モンチッチとシーキューブのコラボレーション

本取り組みでは、シーキューブを代表する焼き菓子「焼きティラミス」などを、各キャラクターの世界観を表現したオリジナルパッケージで展開。ギフトとしても、自分用としても手に取りやすいラインアップとしています。

焼きティラミス 5個入（モンチッチコラボ）

【商品名】焼きティラミス 5個入（モンチッチコラボ）

【焼きティラミスとは】シーキューブ創業当時から親しまれてきたティラミスの味わいを、焼き菓子として表現した「焼きティラミス」。世界一のシェフ（※1）が手がけたシーキューブだけの特製レシピで、しっとりとした生地にコーヒーの風味とチーズのコク、ほろ苦さが調和する、ブランドを代表するロングセラー商品です。

北海道浜中町製造の国産マスカルポーネ（※2）を贅沢に使用し、焼きあがった瞬間にコーヒーソースを専用の機械でじっくり染み込ませるなど、素材や製法にこだわり抜いたこの味わいです。

（※１）クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023優勝

（※2）北海道産マスカルポーネチーズ36％使用（チーズに占める割合）

三冠受賞

【三冠受賞】焼きティラミスは、モンドセレクション金賞10年連続受賞およびクリスタル・プレステージ・トロフィーの獲得をはじめ、ITI（International Taste Institute）では9年連続で一つ星の受賞や、楽天市場ランキング1位など、国内外で高いご支持をいただいています。

焼きティラミス 5個入（モンチッチコラボ）

【パッケージ】スタンダードなモンチッチのデザインを踏襲した、赤とブラウンを基調にしたデザインです。焼きティラミス、ティラミス、スタイのC3ロゴで、C3とモンチッチのコラボレーションを伝えます。カジュアルさと、お客様に楽しんでいただくシーンを意識しました。

サクッチ・ホロッチ 8個入（モンチッチコラボ）

【内容】サクッチ・ホロッチ <ミルク>3個／<いちご>2個／<チョコレート>3個

【サクッチ・ホロッチとは】

日本人の好きなほろほろ食感のクッキーに、チョコをサンドしました。 このお菓子のヒントはイタリア・ピエモンテ地方の伝統菓子「バーチ・ディ・ダーマ」。“貴婦人のキス”というなんとも幸せな意味もあります。毎日でも食べたくなってしまう、ちょっとした贈りものにもぴったりのコロンと可愛いクッキーです。

フタ裏の仕様は開けてからのお楽しみ

【パッケージ】 サクッチのかわいらしさとフレーバーにぴったりの3人組で、コロンとかわいいコラボレーションを表現しました。背景のパターンにはサクッチと、側面にはモンチッチのお顔も入れ込み、見ていて楽しさを感じてもらえるようにしました。フタをあけても、中にキャラクターが座っている遊び心のあるしかけをしています。

【価格（税込）】1,404円

【販売店舗】全国のシーキューブ店頭 ※店舗により展開時期が異なります

【販売期間】2026年5月18日（月）～7月9日（木） ※無くなり次第終了

シーキューブ公式SNSにて『コラボスイーツキャンペーン』を実施！

プレゼント内容 イメージ

モンチッチとシーキューブの初コラボレーションを記念して、シーキューブ公式SNSアカウントにて「コラボスイーツキャンペーン」を実施いたします。シーキューブ公式Instagramのフォロー＆コメント、またはXのフォロー＆リポストで応募完了。抽選で合計6名様に「焼きティラミス5個入＆モンチッチグッズ」をプレゼントします。

【実施期間】2026年5月19日（火）13:00～5月25日（月）13:59

【プレゼント内容】抽選で各媒体3名様、計6名様に「焼きティラミス5個入＆モンチッチグッズ」をプレゼント。

【応募方法：Instagram】

１.シーキューブ公式Instagram（@c3.suzette）とモンチッチ公式Instagram（@monchhichi_official）を相互フォロー。

２.キャンペーン投稿にコメントで応募完了。

※Instagram用キャンペーンページ：https://www.suzette-shop.jp/shop/e/e2605moig/

【応募方法：X】

１.シーキューブ公式X（@C3_1987）とモンチッチ公式X（@monchhichi126）を相互フォロー。

２.キャンペーン投稿をリポストで公募完了。

※X用キャンペーンページ：https://www.suzette-shop.jp/shop/e/e2605mox/

コラボ商品第二弾 “くまのがっこう”も6月末から順次登場！

コラボレーション商品第二弾として、「くまのがっこう」デザインの商品が順次登場します。

「焼きティラミス」は商品イメージに合わせてブラウンを基調としたデザインを採用し、「サクッチ・ホロッチ」はかわいらしさを引き立てるピンク基調のデザインとしています。いずれも、同一モチーフのチョコクッキー商品と組み合わせることで、シリーズとしての連動性を持たせました。本商品は、2026年6月末から順次、シーキューブ店頭にて展開予定です。

【商品名】焼きティラミス 5個入 （くまのがっこう）

【商品名】サクッチ・ホロッチ 8個入 （くまのがっこう）

【内容】サクッチ・ホロッチ <ミルク>3個／<いちご>2個／<チョコレート>3個

【価格（税込）】1,404円

【販売店舗】全国のシーキューブ店頭 ※店舗により展開時期が異なります

焼きティラミスサクッチ・ホロッチ

コラボレーション商品は、期間限定での販売を予定しており、普段からシーキューブをご利用いただいているお客様にも、新たな楽しみとしてお選びいただける企画です。なお、第三弾以降の展開も順次登場予定です。ぜひご期待ください。

■シーキューブについて

1987年に本格派のレストランCafeとしてオープンした「シーキューブ」は、日本人なら誰もが好きな3つの『C』、「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材を存分に活かしたフードやデザートで家族や友達との楽しみやつながりを演出してきました。3つの『C』の素材が全て使われたこだわりのティラミスは、創業当初から30年以上作り続けており、今では全国の百貨店を中心に提供しています。（国内45店舗）

【公式 HP】https://ccc-c3.jp/

■モンチッチについて

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体を販売しています。

■くまのがっこうについて

「くまのがっこう」は、2002年の第1作目からこれまで231万部を超える部数が発行された大人気絵本シリーズで、森の寄宿舎で暮らす12ひきのくまのこたちの物語です。絵本は国内のみならず海外でも出版され、数多くのグッズやコラボレーション企画として親しまれています。2027年は「くまのがっこう」25周年のアニバーサリーイヤーで、本コラボを含め様々なところでより一層の盛り上がりをみせます。(C)BANDAI