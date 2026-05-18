政治記者歴60年の読売グループトップが見つめ続けた「権力の真実」とは──。新潮新書『長期政権の条件』が本日発売！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、老川祥一さんによる『長期政権の条件』を、本日5月18日（月）に新潮新書より発売いたします。

本書の著者である老川祥一さんは、政治記者として60年以上、日本の政界の変遷を見続けてきました。

若手の総理番として佐藤栄作に随行していた老川氏はある時、「僕はよく、人から運が強いといわれるし、まあ、自分でもそうかなと思う面があるんだがね」と佐藤が口にしたのを耳にします。権力の頂点を極めた人物のその言葉は、当時の老川氏にはピンとこなかったようですが、時の政権の盛衰を見続けてきた今となっては、そのセリフがある本質を突いていたことが分かると言います。

佐藤栄作以降、長期政権を築いた中曾根康弘、小泉純一郎、安倍晋三にはすべて、運がいい、選挙に強い、自制心がある、という三つの共通した資質がありました。この三つはループのような関係になっていますが、歯車が狂いだすとあっという間に好循環が壊れてしまいます。運に強く、選挙も勝ち続けた安倍晋三政権も、その末期には官邸から「自制心」が失われていた兆候が垣間見えました。

また、政治家は何らかの「得意技」を駆使して権力の階段を登りますが、しばしばその「得意技」によって権力から転げ落ちます。「カネ」でつまずいた田中角栄、政治資金獲得の新たな手段「パーティー」が問題視された竹下登、官僚心理の巧みな読み手だったが議員心理は読み違えて失速した菅義偉など、その例は枚挙に暇がありません。

本書は、著者が長年の政界観察によって得た興味深いエピソードを紹介しつつ、政界という不思議な空間にうごめく政治家たちの心理とロジックを解き明かしていくものです。読み進んでいくと、総選挙で史上最高の勝利をおさめた高市早苗政権が、長期政権を築いていくには何が必要なのか、つまずくとしたらどうしてそうなるのか、自然に思考が導かれていきます。

現下の政治情勢を一段深く理解するのに最適の書です。ぜひご一読ください。

■書籍内容

佐藤栄作、中曾根康弘、小泉純一郎、安倍晋三。長期政権を実現した政治家には、共通した点がある。それは、運に恵まれたこと、選挙に強いこと、そして自制心を持ち続けたことである。それが失われる時、権力はあっという間に崩壊する。栄耀栄華を極めた政治家は時に、自分の得意技によって足をすくわれるのだ。政治記者として60年以上、日本政治を観察してきた読売グループトップが描く「権力の真実」。

■著者紹介：老川祥一（オイカワ・ショウイチ）

読売新聞グループ本社代表取締役会長兼主筆。一九四一年生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、読売新聞社に入社。政治部記者、ワシントン特派員、論説委員、大阪本社代表取締役社長、東京本社取締役社長などを経て現職。著書に『政治家の胸中』『政治家の責任』など。

■書籍データ

読売新聞社提供

【タイトル】長期政権の条件

【著者名】老川祥一

【発売日】2026年５月１８日

【造本】新書

【定価】1034円（税込）

【ISBN】978-4106111242

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611124/