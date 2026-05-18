freee創業融資サポート、「創業計画書AIサポート機能」と「専門家による創業計画書無料チェックサポート」を提供開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）のグループ会社であるフリー創業融資サポート株式会社が提供する「freee創業融資サポート」は、創業計画書の作成から提出までを支援する「創業計画書AIサポート機能」と「専門家による創業計画書無料チェックサポート」の提供を開始しました。

■「人」と「AI」のサポートで資金調達の「書類の壁」を突破

創業期における設備投資や運転資金の確保は、事業の成否を分ける極めて重要な要素です。しかし、日本政策金融公庫の調べによると、実際に外部からの資金調達を実施している事業所は約16％（※1）に留まっております。

これまで、創業計画書の策定には税理士や商工会議所、日本政策金融公庫の相談窓口への訪問、あるいは先輩起業家へのヒアリングといったさまざまな手段を活用しながら進められていました。昨今ではAI技術の普及により、起業家自ら生成AIなどを活用して効率的に作成するケースが増加しています。

その一方で、「AIで作成した内容が公的な審査基準を本当に満たしているのか」「自分の判断だけで進めても大丈夫か」といった、生成AIの技術が進んだからこそ生じる新たな「内容への不安」が、多くの起業家にとっての心理的な障壁となっています。

freeeは、AIによる高度な文章生成能力と専門家の客観的な知見を融合させることで、起業家が書類作成の負担から解放され、自身のビジネスモデルの構築という本質的な業務に集中できるよう、「創業計画書AIサポート機能」と「専門家による創業計画書無料チェックサポート」の提供を開始しました。



（※1）日本政策金融公庫「2025年度起業と起業意識に関する調査」：

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kigyouishiki_260210_1.pdf

■創業計画書の作成から最終確認までを伴走

日本政策金融公庫のフォーマットに合わせてAIによる文章作成サポート

無担保・無保証で融資を受けられる日本政策金融公庫の創業計画書のフォーマットに対応し、「創業の動機」「セールスポイント」といった言語化に時間を要する項目について、選択肢を選ぶだけでAIが最適な文章を生成することで創業計画書の作成をサポートします。入力内容に基づき、日本政策金融公庫の審査基準やフォーマットに適した文字数・表現で出力するため、短時間で創業計画書作成が可能です。書類作成の時間を短縮し、事業の立ち上げに専念できる環境を提供します。

全ての創業者を対象に、freeeの専門家による無料チェック体制の構築

freeeのプロダクト利用の有無を問わず、すべての起業家の方を対象に、専門家による創業計画書の無料チェックを実施します。「自力で作成したが融資が通るか不安」「希望金額の設定が妥当か知りたい」といったニーズに応えるべく、社内に専門チームを発足しました。「金融機関へ行く前に、まずは審査目線で数字のロジックを確認してほしい」という起業家の方の課題を解決し、スムーズな資金調達を支援します。



「専門家による創業計画書無料チェックサポート」について

https://www.freee.co.jp/lp2/founding-loan-support/check/

■「freee創業融資サポート」について

融資経験豊富な金融機関・融資コンサルティング経験者が事業計画書の作成や面談対策を実施し、創業融資の獲得に向けた伴走支援を行います。創業融資だけでなく、日本全国の自治体における融資制度についてもサポートが可能なため、事業所の希望に合わせて複数の融資制度から最適な制度をご提案いたします。

freee創業融資サポート：https://www.freee.co.jp/founding-loan-support/

■フリー創業融資サポート株式会社 会社概要

会社名：フリー創業融資サポート株式会社

代表者：代表取締役 木村康宏

設立日：2024年11月1日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー10F

貸金業者登録番号：東京都知事（1）第32015号

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。