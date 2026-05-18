LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎、以下 LAPRAS）は、韓国におけるヘッドハンティング業界の先駆者であり、国内最大級の人材データベースを保有するUnico Search Inc.（所在地：韓国ソウル特別市、代表取締役：金 恵陽、以下 ユニコサーチ）と事業提携いたしました。

* 韓国最大のビジネスSNS「Remember（リメンバー）」（会員数500万人超）を運営するRemember & Company社より、2023年に戦略的投資を受けて提携。韓国国内の課長・部長・役員層において圧倒的なリーチ力を保有。

背景：グローバル採用市場における「信頼」と「網羅性」の確保

LAPRAS、韓国最大級*の人材データベースを保有するHRエージェントの先駆者「Unico Search」と提携

日本国内のエンジニア不足が深刻化する中、海外、特に地理的・文化的距離の近い韓国のハイスキル人材に対する日本企業の注目はかつてないほど高まっています。しかし、海外採用において企業が直面する最大の壁は「信頼できる人材へのアクセス」と「スキルの確実な担保」です。

今回、韓国HR業界で最も長い歴史*2と信頼を持つユニコサーチと提携することで、エンジニア採用の「網羅性」と「信頼性」をより引き上げます。

*2：1984年に韓国初のヘッドハンティング専門組織として発足（Unico Business Service内）。独立法人としては1992年設立となり、韓国国内で最も長い歴史を持つサーチファーム。

提携のポイント：業界の先駆者が持つ「圧倒的データベース」と「目利き力」を活用

1. 韓国最大級の人材データベースへのアクセス

ユニコサーチは、30年以上の歴史の中で蓄積された膨大な自社データベースに加え、韓国最大のビジネスSNS「Remember」との強力なネットワークを保有しています。そのため、一般的な公募媒体には現れない、韓国トップ企業の現役エンジニアや研究職、マネジメント層といった「潜在層」へのアプローチも可能になります。

2. 韓国エンジニア求職者層の拡大

本提携により、若手ポテンシャル層から、テックリード、CTO候補、さらには特定の先端技術に精通したシニアスペシャリストなど、LAPRAS経由でご紹介できる韓国エンジニア求職者の層がさらに拡大します。

Unico Search（ユニコサーチ）について

Unico Search Inc.は、1984年に韓国で初めてヘッドハンティングサービスを開始した、韓国を代表する総合HRエージェントです。約140名の専門コンサルタントを擁し、IT、製造、金融、バイオなど全産業領域をカバー。韓国国内の主要グループ企業やグローバル企業の採用を30年以上にわたり支え続けています。

＜会社概要＞

会社名 ： Unico Search Inc.

代表者 ： 金 恵陽（Ivy Kim）

所在地 ： ソウル特別市 江南区 テヘラン路 87ギル 36, 都心空港タワー 17階

URL ： https://www.unicosearch.com/

LAPRAS Global Bridgeについて

「LAPRAS Global Bridge」は、日本への転職を目指す海外のハイスキルエンジニアと日本の採用企業をマッチングさせるサービスです。韓国の主要なHRテック企業や教育機関、サーチファームと網羅的に提携し、国境を越えた「最善のマッチング」を推進しています。

LAPRAS Global Bridgeについての詳細はこちら

https://lp.lapras.com/global_bridge/ (https://lp.lapras.com/global_bridge/)

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するマッチングテック・カンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月11日

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/