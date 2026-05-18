KPMGコンサルティング、湘南ベルマーレとともに地域参加型ビーチクリーンイベントを4年連続で開催

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、日本プロサッカーリーグ加盟するJ2プロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」（所在地：神奈川県平塚市、代表取締役社長：雲出 哲也）とともに、湘南地域の環境保全活動および環境課題への意識醸成を目的としたビーチクリーンイベントを2026年5月30日（土）に「湘南ベルマーレひらつかビーチパーク」にて開催いたします。本イベントは、2023年より継続して実施しており、今回で4年連続の開催となります。

KPMGコンサルティングは、2020年に湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナー契約を締結して以来、「デジタルイノベーションパートナー」として、デジタル技術を活用したファンエンゲージメント向上やSDGs（持続可能な開発目標）を軸とした地域共創に取り組んできました。2026年からは、地域のサステナビリティや人々の幸せに貢献していくための湘南ベルマーレの新たなチャレンジである “BELL-BEINGプロジェクト”において、“BELL-BEINGパートナー”として参画し、地域社会におけるウェルビーイングの向上に向けた取組みを推進しています。

本イベントは、KPMGコンサルティングと湘南ベルマーレがともにサステナビリティ活動において重視しているマテリアリティ領域「環境」に関する取組みとして、地域住民や企業・団体、ファンが一体となり、環境保全の活動とともに海洋ゴミ問題への関心を高めることを目的に企画され、昨年までの累計参加者は330人を超えています。

4年目となる今回は、ごみゼロの日（5月30日）にあわせ、神奈川県江の島を中心に環境保全活動に取り組むNPO法人海さくら（所在地：東京都目黒区、代表・理事長：古澤 純一郎）と協力し、環境やSDGsについて、参加者が主体的に楽しみながら学ぶことができるイベントを開催します。

また、湘南ベルマーレを中心に、特別支援学校や地域の企業・団体と連携し、共生社会の実現を目指す「INCLUSIVE HUB SHONAN」とも連携して開催します。平塚地域の特別支援学校などに通う生徒と交流する機会として、地域に根差したインクルーシブな取組みにつなげています。

KPMGコンサルティングは、「Our Impact Plan(https://kpmg.com/jp/ja/about/our-impact-plan.html)」に基づき、今後もさまざまな社会貢献プログラムを企画・実施し、コンサルティングサービスの提供とともに、社員一人ひとりのシチズンシップ活動の実践を両輪で進めていきます。

【イベント開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/367_1_d790abdc8b82efcf90bf01a8a7aec304.jpg?v=202605181151 ]

※ゴミ袋、トング、軍手は事務局にて準備いたします。

※当日は動きやすい服装と靴でお越しください。

※主催者の判断でプログラム内容の変更、または中止になる可能性がございます、あらかじめご了承ください。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。