moomoo証券、Nasdaq主催「Nasdaq InnovAsia 2026 Tokyo」への登壇決定

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、米国Nasdaqが主催するアジア太平洋地域の金融業界向けイベント「Nasdaq InnovAsia 2026 Tokyo」に、当社COOの小島譲がパネリストとして登壇することをお知らせいたします。

■登壇の背景

moomoo証券COOの小島譲がパネリストとして登壇

米国市場では、取引時間を1日あたり23時間・週5日に拡大する「23/5トレーディング」の導入が進められており、グローバルに米国株取引サービスを提供する証券会社にとって、オペレーションやリスク管理体制の再構築が喫緊の課題となっています。当社は、全世界2,900万人(※1)以上のユーザーを擁するmoomooグループの日本法人として、日本の個人投資家に米国株取引サービスを提供しており、本テーマに関する実務的な知見を有しています。こうした背景から、今回のNasdaq主催イベントへの登壇が実現いたしました。

■イベント概要

イベント名：Nasdaq InnovAsia 2026 Tokyo

日時：2026年5月18日（月）

時間：16:30～19:30

会場：東京アメリカンクラブ（東京都港区麻布台2丁目1-2）

主催：Nasdaq

「Nasdaq InnovAsia」は、アジア太平洋地域のシニア・インダストリーリーダーが一堂に会し、資本市場の最新動向について議論するNasdaq主催のグローバルイベントです。東京のほか、香港、ソウル、シンガポール、バンコク、台北、シドニーなどアジア太平洋地域の主要都市で順次開催されます。

■登壇セッション詳細

セッション名：Preparing for 23/5 Trading: Operational Readiness and Key Practical Considerations

時間：16:35～17:15（40分間）

テーマ：23/5トレーディング開始に向けたオペレーション準備態勢と実務上の主要課題

本セッションでは、米国市場における取引時間延長の実施に向け、証券会社として求められるオペレーショナル・レディネス（運用準備態勢）や実務上の重要な考慮事項について、グローバルな視点からパネルディスカッションを行います。

■登壇者一覧（順不同）

モデレーター Brandon Tepper氏（Global Head of Data, Nasdaq）

パネリスト 楠 雄治氏（楽天証券株式会社 代表取締役社長）

パネリスト 荒木 裕一郎氏（Executive Director, Japan Head of Growth & Client Lead, DTCC Japan K.K.）

パネリスト Don Marigliano氏（Chief Revenue Officer - North American Markets, Nasdaq）

パネリスト 小島 譲（moomoo証券株式会社 COO）

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※4)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※4 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。