脳性麻痺の車いすのシンガーとしてメジャーデビューした関本泰輝さんのお母さんによる子育て奮闘記『車いすとハイヒール』 5月18日、小学館より発売！

株式会社小学館

思うようにはなかなかいかない障がいのある双子の子育て。「一つだけでいいから、好きなこと、楽しめることを見つけてあげたらいい」。父からもらった言葉によって、気持ち新たに著者は動き出す！

【書籍情報】

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車いすとハイヒール

脳性麻痺の双子とおかんの暮らしは

山あり谷あり笑いあり！

関本里絵 著

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定価：1,815円（税込）

2026年5月18日発売

四六判 224ページ

ISBN978-4-09-389831-7

小学館・刊

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389831

脳性麻痺という障がいのある双子を、シングルマザーとして育てた関本里絵さんによる初の著書を2026年５月18日に、小学館より刊行いたします。

車いすに乗る息子たちにおしゃれをさせて、自身はハイヒールを履いて積極的に外に出ていろんなことを経験していきます。次男・泰輝さんは10歳のときに「歌手になりたい！」と言い、運命的な出会いも重なり2023年メジャーデビュー。昨年はBS朝日の番組「人生、歌がある」に、歌う泰輝さんと一緒に出演。「無理だろうと決めつけずに、二人にはチャレンジさせたい！」と著者。DEI（多様性・公平性・包括性）を目指す社会に向けて、著者が語る思いとは？

2023年12月にメジャーデビューした車いすシンガーの関本泰輝さんの母、関本里絵さんの初の著書。20代で結婚、そして妊娠。男の子の双子（紘輝さん・泰輝さん）を出産後、彼らに脳性麻痺があることがわかります。障がいを抱えた息子たちと自分の3人家族で、どうやって生きていけばいいのか・・・。悩み、戸惑い、そしてもがく「おかん」の姿と双子君たちのやりとりは、ときに過激（！）、ときにほっこり、そして最後はうるっと涙…。問題は山積み、でも、とにかく前へと突き進む、ノンストップ、ジェットコースター人生のはじまりです！



＊本書は、アクセシビリティに配慮した本になっています。視覚障がい・肢体不自由などの理由で必要とされる方に、本書のテキストデータを提供いたします。

【著者プロフィール】

撮影／藤井マルセル（t.cube）

関本里絵（せきもと・りえ）

1974年、京都府亀岡市生まれ。2003年に双子の男子（紘輝、泰輝）を８か月の早産で出産。二人とも脳性麻痺という障がいがあることがわかる。2008年、離婚してシングルマザーに。家族の助けも得ながら二人の息子たちを伸び伸びと育て、不撓不屈の精神でいろんなことにチャレンジする。その結果、音楽的才能が芽生えた次男・泰輝は、2023年メジャーデビューを果たす。また、息子がキューピッド役となり年下男性と再婚。現在は、京都で訪問介護事業「株式会社てるてる」を夫婦で経営しつつ、音楽事務所「Office Taiki music」を主宰。

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