外国人が知りたい＆日本人が伝えたい「今」の日本がわかる1冊。『見る・知る・遊ぶ　英語で紹介する日本』が好評重版出来

株式会社ナツメ社

実用書や語学書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『見る・知る・遊ぶ 英語で紹介する日本 Experience JAPAN』（https://amzn.asia/d/014ePjSI）を好評重版、販売中です。

■幅広いテーマを日英対訳で

寿司、寺社仏閣、武道などはもちろん、コンビニやドラッグストアといった身近な楽しみ、お茶や和製ウィスキーなどのこだわりのトピックまで紹介。幅広いテーマを日英対訳のシンプルな文章と豊富な写真・イラストでわかりやすく解説しています。

■人気の体験型観光にも対応

カプセルホテルに泊まってみたい、温泉はどうやって入るの？ 寿司を自分で作りたい、立ち食いそば屋に行ってみたいなど、人気の体験型観光に関する解説も豊富です。日本文化を紹介するのにも、また外国人へのお土産にもぴったりの1冊です。

【目次】

Contents

第１章 日本へようこそ Welcome to Japan

第２章 日本を観光する Sightseeing in Japan

第３章 日本文化を体験する Experience Japanese culture

第４章 日本で食べる Enjoy Japanese foods

第５章 日本で買う Shopping in Japan

第６章 日本の暮らしを知る Get to know Japanese life

【著者紹介】

松本美江（まつもとよしえ）

同志社大学文学部英文学科卒業。米国コロラド大学にて言語学と英語教授法の修士号を取得。1977年、通訳案内士試験に合格。現在、通訳案内士試験合格者対象の研修を担当。(協)全日本通訳案内士連盟理事長。

【書籍情報】

『見る・知る・遊ぶ 英語で紹介する日本 Experience JAPAN』

著者：松本美江 （まつもとよしえ）

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／192ページ／オールカラー

発行：2019年7月18日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/014ePjSI

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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