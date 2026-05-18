この男、役者バカ？ それとも、バカ役者？ クセ者俳優・高嶋政伸の初エッセイ集『おつむの良い子は長居しない』6月24日（水）発売決定！

株式会社新潮社

穏やかな笑顔の中に隠し持つ危うさ。一筋縄ではいかない存在感を放つ高嶋政伸さんが、飾らない日常を心に残る名言とともに綴ったエッセイ集『おつむの良い子は長居しない』を、6月24日（水）に新潮社より刊行します。

連載時から講談師・神田伯山さんがラジオ番組「問わず語りの神田伯山」で激賞、またNHKドラマ『大奥』での撮影体験を記録した「インティマシーコーディネーター」の回はネットで大反響を呼び「ベスト・エッセイ2025」に選ばれるなど、発売前から評価の高い一冊です。

「波」連載時の題字（本人直筆）連載していた雑誌「波」

「姉さん、事件です」でおなじみの『HOTEL』で演じた迷えるホテルマンから、重厚な『豊臣兄弟！』の武田信玄まで。幅広い作品で活躍し、時に「怪演」といわれる渾身の演技で観た人に強烈なインパクトを残す日本一のクセもの俳優・高嶋政伸さん初のエッセイ集が発売されます。

芸能一家・高嶋家に生まれた政伸さん、その思い出を綴る回にはエンタテインメント界のビッグネームが続々登場します。実は超変人だった父・高島忠夫とその死。名匠・小津安二郎監督の思い出をこともなげに明かす母・寿美花代。夏休みはジョン・レノンとプールで泳ぎ、名優・藤山寛美に痺れて弟子入りを志願し、憧れの伊東四朗や植木等と夢の時間を過ごす……。

そのほか、流血をものともしない常軌を逸した役作り術、壮絶な海外作品オーディション体験記、息子に語る俳優の神髄、はたまた「座敷わらし」に二度も遭った心霊体験や美容医療への強い関心など、熱くて真っすぐで、どこかズレてる日常を、そこで出会った名言とともにお届けします。

■ ベスト・エッセイ2025に選ばれました！

本書に収録された「インティマシーコーディネーター」は、NHKドラマ『大奥』で娘に性加害する徳川家慶役を演じるにあたり、日本ではまだ数少ないインティマシーコーディネーター（映画やドラマの性的なシーンやヌードシーンの撮影を、関係者の心身の安全に配慮しながらサポートする専門家）を付けて慎重に撮影を進めた、その一部始終を綴ったもの。

ウェブ公開したところ大きな反響を呼び、このエッセイを紹介するポストは8,000リポスト／1.6万いいねを記録。密室的でパワハラやセクハラが生じやすいと言われる撮影現場のあり方に一石を投じ、日本文藝家協会編纂の『ベスト・エッセイ2025』（光村図書出版）にも選出されました。

試し読みはこちらから :https://www.shinchosha.co.jp/nami/tachiyomi/20240327.html

■ 高嶋政伸さんコメント

「人生」という名の脚本で、僕は「高嶋政伸」という役を演じてきました。どう演じても良いし、やめたくなったら、いつでもやめられます。でも、演じ続けるなら、楽しく演じたい、と思っています。年齢に関係なく、楽しんでいる者にはかなわない事を経験上、知っていますから。

僕はこれまで、たくさんの偉大な先輩たちから頂いた言葉に救われました。役者、喜劇人、ロッカー、ジャズメン、料理人、美容皮膚科医、デザイナー、ホテルマン、格闘家、ホラーの達人、そして両親。

これらレジェンドの言葉は、きっと皆さんが人生に行き詰まった時にも役に立つはずです。

59年間、「高嶋政伸」を演じてきた僕が、その役作りを全て、この本でお教え致します。

■ 書籍内容紹介

「怪演」を生む役作り術、本気で弟子入り志願した藤山寛美や憧れの伊東四朗・植木等との夢の時間、超変人だった父とその死、小津監督の思い出をサラリと明かす母、心霊体験や美容への関心まで。熱くて真っすぐで、どこかズレてる日常をありのままにお届け。大反響の「インティマシーコーディネーター」を含む20本を収録。

■ 著者紹介

高嶋政伸（たかしま・まさのぶ）

1966年東京都生れ。俳優の高島忠夫と元宝塚トップスターの寿美花代の間に生まれ、兄の高嶋政宏も俳優として活躍する芸能一家に育つ。

85年舞台『とことん優しくそばにいて』で俳優デビュー。88年連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』に出演。90年に放送開始したドラマ『HOTEL』で演じたホテルマン赤川一平役は「姉さん、事件です」の台詞とともに大人気を博し、同作は長く続くシリーズとなった。91年、映画『ゴジラvsビオランテ』の黒木翔役で日本アカデミー賞新人俳優賞受賞。その他の代表作にドラマ『こちら本池上署』椎名啓介役、『DOCTORS最強の名医』森山卓役、『真田丸』北条氏政役など。また95年から朗読会「Reading Session」を主宰するなど多方面で活躍している。

■ 書籍データ

【タイトル】おつむの良い子は長居しない

【著者名】高嶋政伸

【発売日】2026年6月24日

【造本】四六判ソフトカバー

【定価】1,925円（税込）

【ISBN】978-4-10-357041-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/357041/