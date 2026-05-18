「新書の学校」開校！

株式会社丸善ジュンク堂書店

「新書」は、高度な専門知識を分かりやすく解き明かしてくれる、最高の入門書です。

丸善ジュンク堂書店では、皆様の「学びたい」という意欲に寄り添うため、新たに「新書の学校」を立ち上げました。新書の持つ幅広い魅力を通じて、皆様の知的な探求をサポートしてまいります。

開校記念として2026年5月15日から、店頭ではおすすめの100冊を揃えたブックフェアを開催。あわせて、学びの軌跡を記録できる「新書ノート」も販売いたします。

今後はトークセッション等のイベントも順次企画してまいります。ぜひこの機会に、新書とともに新しい学びの世界を広げてください。

📙2026年度 選書リスト

新書を読みたくても、どの本を読んだらいいかわからない――そんな読者の方のために、丸善ジュンク堂書店の新書担当と大手新書出版社の編集者が厳選した、100冊のラインナップをご用意しました。

リストはこちら

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/schoolshinsho-booklist

📘開校記念フェア

「新書の学校」開校を記念して、2026年5月15日(金)～6月19日(金)の期間、丸善ジュンク堂書店の68店舗にてフェアを開催しています。

実施店舗はこちら

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/schoolshinsho-fair001

📔「新書ノート2026」販売中

新書読書参加の方のためにオリジナルの「新書ノート2026」を販売しています。「新書の学校」2026年度の選書リスト100冊が掲載された、読書記録もできる方眼つきノートです。

詳しくはこちら

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/schoolshinsho-note2026

📗「新書の学校」アンバサダー リップグリップ・倉田シウマイさんより

「新書の学校」アンバサダーの命を賜りました、新書大好き芸人のリップグリップ・倉田シウマイです。

新書はあらゆる分野のスペシャリストが初学者向けに心を砕いて書いた入門書。新書を教科書にして勉強ができるなんて、こんな贅沢な学校はありません。私は普段から新書を小説や漫画のようにエンタメとして読んでいます。研究って壮大な物語だからです。みなさんの好奇心はきっと新書を求めています。名前すら知らなかったけど、学んだらとんでもなく面白い学問がこの世にはたくさんあります。新書に書かれていることは知らなくても困らないことばかりです。でも、知らなかったらもったいないことばかりでもあるんです。

書店員さんたちが選び抜いた新書はまず間違いありません。新しい世界の扉を開いて知的興奮に身を震わせようではありませんか。これを読んでいるあなたを「新書の学校」で心よりお待ちしています。

📕連載記事「リップグリップ・倉田シウマイの新書探検ナビ」

新書好きによる新書好きのための新書探検ナビ。新書を通して、新たな知的好奇心の扉を開いていく連載記事です。

第1回「"物語"からのリアル脱出法」はこちら

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/shinshoexpedition-202605-01