レブコム、音声解析AI「MiiTel」のタクシーCM放映開始

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年5月18日（月）より、音声解析AI「MiiTel」のタクシータイアップCMを、タクシーサイネージメディア「GROWTH」にて放映します。

レブコムは、2017年の創業以降、「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、音声解析AI「MiiTel」の提供を通じ、会話のコミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現しています。電話解析AI「MiiTel」を2018年10月に発表以降、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、ならびに生成AIソリューション「MiiTel Synapse」の提供を開始し、多くの導入企業、ユーザーに利用されています。

このたびのタクシーCMでは、「ビジネスに効いてる、MiiTel」として、対面の商談データもすぐに社内共有できる対面会話解析AI「MiiTel RecPod」と、AIが社員の電話営業をコーチングする電話解析AI「MiiTel Phone」の認知向上を目的としています。生成AIの飛躍的な進化により本格化する音声AIの体験価値をユーザー目線、マネージャー目線で直感的に訴求しています。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

放映概要

- 配信期間：5月18日~6月14日- 配信エリア：東京都全域- 配信媒体 タクシー・モビリティメディア「GROWTH」搭載タクシー約11,500台- 配信動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=nVuxqDIdlW4https://www.youtube.com/watch?v=e0JGA0s9Qpg

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です