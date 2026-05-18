JFE商事エレクトロニクスの小型GPSトラッカー「Jiot(R)」、温度管理機能を2026年5月18日より提供開始

JFE商事エレクトロニクス株式会社

食品配送業界では、改正物流効率化法の施行に伴い、荷主からの温度記録提出要求が増加し、手書き記録からの脱却と温度管理の可視化が急務となっています。

こうしたニーズに応えるため、JFE商事エレクトロニクス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：海老名邦英）は、小型GPSトラッカー「Jiot(R)（ジオット）」に温度管理機能を追加し、2026年

5月18日よりオプション提供を開始します。

「Jiot(R)（ジオット）」は、GPSトラッカー＋温度センサーを車両に置くだけで、位置情報・温度・稼働状況を自動記録。工事不要、ドライバー操作不要で、即日運用を開始できます。

今回の「温度管理機能オプション」は、車両ごとの温度履歴をリアルタイムでグラフ表示、温度記録表を自動作成、温度逸脱時にはアラート通知を送信。食品衛生法への対応や品質保証の強化、記録業務の自動化を実現します。

Jiot(R)公式サイト :https://logi.jfe-shoji-ele.co.jp/solutions/jiot

■ 背景と目的

食品配送業界では、荷主から温度管理記録の提出を求められるケースが増加しています。

しかし、現場では以下のような課題が顕在化しています。

- 手書き記録による信頼性の低さ：記録漏れや転記ミスが発生しやすい- 温度逸脱への対応遅れ：異常を検知するまでに時間がかかる- 庸車（委託車両）の状況把握困難：自社管理外の車両の温度・位置情報が見えない- 記録業務の負担：ドライバーや管理者の手作業による集計工数が大きい

また、2026年4月に施行された改正物流効率化法により、荷主企業には委託先の運行状況把握が義務付けられており、温度管理の可視化ニーズはさらに高まっています。

■ 新機能の概要

今回提供開始する「温度管理オプション」では、以下の機能がご利用可能です。

運輸安全・物流DX EXPO 2026にて本機能を体験いただけます。(https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/event/logi-dx-expo-2026/)

1. 温度履歴グラフ表示・出力

車両（デバイス）ごとの温度をリアルタイム（1分間隔）でグラフ表示。

縦軸は-30～60度で固定。データ抜け補間（線形補間表示）にも対応。

2. 温度記録の自動作成・出力

入庫時刻・温度、出庫時刻・温度を配送先別に月次温度記録表として自動作成し、提出用の帳票として利用可能。また自動作成される日報にも温度記録とグラフを反映。

3. 温度逸脱アラート通知

デバイスごとに上限・下限の閾値を設定、逸脱時に登録ユーザーへ即時メール通知。

■Jiotの温度管理での強み

1. シンプル導入・運用

Jiotでの温度管理に必要なハードウェア、ソフトウェア、クラウド運用まで当社が一元提供します。

2. 充実した機能

基本機能として持つデータ収集・記録に加え、以下の機能を搭載しております。

- リアルタイム温度グラフ表示（1分間隔）- 配送先別の温度管理表自動作成・出力- 温度逸脱アラート通知- 運転日報への温度データ自動反映3. 業界最安水準の料金設定

GPSトラッカー・温度センサー・月額利用料のすべてを業界最安水準で提供。

導入コストと運用コストの両面で、お客様の負担を最小化します。

■期待される効果

1. 食品衛生法への対応

温度記録を自動生成・出力することで、法令対応に必要なエビデンスを確実に保存。

手書き記録からの脱却を実現します。

2. 品質保証の強化

リアルタイムの温度監視と逸脱アラートにより、鮮度維持・安全性の確保を支援。

荷主への温度エビデンス提供で信頼関係を強化します。

3. 作業負荷の削減

温度データの収集・記録・帳票作成をすべて自動化。

ドライバーの手入力・管理者の集計作業を大幅に削減します。

■Jiot(R)について

Jiot(R)（ジオット）は、GPSトラッカー＋温度センサーを車両に置くだけで、位置情報・温度・稼働状況を自動記録できる物流トラッキングサービスです。

工事不要、ドライバー操作不要で即日運用が可能です。

Jiot(R)公式サイト :https://logi.jfe-shoji-ele.co.jp/solutions/jiot

【JFE商事エレクトロニクス株式会社】

設立：2004年10月

所在地：東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル6階

代表者：代表取締役社長 海老名 邦英

事業内容：半導体・電子機器・産業用装置の販売および情報サービス

お問い合わせ：https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/contact/

URL：https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

<サービスに関するお問い合わせ>

JFE商事エレクトロニクス株式会社 DX事業推進センター

センシングデータソリューションチーム

お問い合わせフォーム： https://logi.jfe-shoji-ele.co.jp/solutions/jiot/contact



<広報に関するお問い合わせ>

JFE商事エレクトロニクス株式会社 マーケティング推進部

お問い合わせフォーム:https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/contact/