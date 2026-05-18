父の日胡蝶蘭ギフトを2026年5月18日～販売開始！｜胡蝶蘭専門サイトフラワースミスギフト

株式会社frantolive

胡蝶蘭専門サイト『Flower Smith Gift（フラワースミスギフト）』では、2026年5月18日(月)より『2026年父の日胡蝶蘭ギフト特集』を開始いたしました。

父の日の贈り物に花！？と思われるかもしれませんが、近年では、上品で特別感があり、手軽に楽しめるギフトとして胡蝶蘭を選ぶ方も増えています。

今回の特集では、父の日の贈り物にふさわしい、落ち着きのある色合いや飾りやすいサイズ感のミディ・ミニ胡蝶蘭を中心にご用意。産地直送ならではの鮮度と品質にこだわった胡蝶蘭を、日頃の感謝を伝える父の日ギフトとしてご提案いたします。

＜【SALE商品も】父の日ギフト特集はこちら＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/efathersday/

・父の日に胡蝶蘭が選ばれている理由

父の日ギフトとして胡蝶蘭が選ばれている理由は、主に3つあります。

- 特別感がありながら、贈りやすい胡蝶蘭は、華やかさと落ち着きを併せ持つ花です。派手すぎず上品な印象があるため、お父さんへの贈り物としても取り入れやすく、父の日にふさわしい特別感を演出してくれます。- 花持ちが良く、長く楽しめる花持ちのよい胡蝶蘭は、父の日が過ぎたあとも美しい花姿を楽しめます。感謝の気持ちを長く感じてもらえる贈り物として、人気を集めています。- お手入れしやすく、贈りやすい水やりの回数が少なく済み、比較的管理しやすいのも胡蝶蘭の魅力です。お花に慣れていない方にも贈りやすく、相手に負担をかけにくいギフトとして選ばれています。

そのため、

「今年の父の日は、いつもと少し違うものを贈りたい」

「上品で、長く楽しめる花を贈りたい」

という方にとって、胡蝶蘭はぴったりの贈り物です。

・父の日におすすめの商品

※商品価格は、2026年5月18日時点のものを掲載しております。

ミディ胡蝶蘭 黄色 2本立ち タンブラーポット（4号）

通常価格：\7,900(税込)～

SALE価格：\7,200(税込)～

明るく華やかな黄色の花色が目を引く、父の日の贈り物にピッタリな商品です。

1ヶ月に1回程度の水替えで管理できるため、一般的な胡蝶蘭に比べてお手入れがしやすい点も特徴です。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmd4-tb2yl/

ミディ胡蝶蘭 赤リップ 3本立ち（6.5号）

通常価格：\15,900(税込)～

SALE価格：\14,900(税込)～

紅白のコントラストが美しい赤リップの花色が目を引く商品です。

6.5号の存在感がある3本立ちで、上品さと華やかさを兼ね備え、感謝の気持ちを印象的に届けます。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmd6h-3whrd/

ミディ胡蝶蘭 ピンク 3本立ち モノトリコ鉢（5.5号）

通常価格：\8,900(税込)～

SALE価格：\8,400(税込)～

柔らかなピンクの花色が上品に映える、華やかさと飾りやすさを兼ね備えた商品です。

モダンなモノトリコ鉢が洗練された印象を引き立て、感謝の気持ちを品よく届けます。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmd5h-mn3pn/

ミニ胡蝶蘭 ピンク 2本立ち 2WAYBOX入り（3号）

販売価格：\4,900(税込)～

やさしいピンクの花色が可憐に映える、上品で飾りやすい商品です。

そのまま飾れる2WAYBOX入りで、置く場所を選ばず、感謝の気持ちをさりげなく届けるギフトです。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmn3-2w1pn/

胡蝶蘭 大輪 白 3本立ち 30輪以上

販売価格：\16,200(税込)～

純白の大輪が美しく映える、格式と華やかさを兼ね備えた胡蝶蘭です。

30輪以上の存在感ある3本立ちで、父の日に特別な贈り物をしたい方に人気です。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/glr3-30wh/

・SALE実施中！

父の日に人気の胡蝶蘭も、期間限定でディスカウント中です！

ぜひこの機会に、チェックしてみてください。

https://flowersmithmarket.com/shop/e/ekochoransale/

父の日特集ページ :https://flowersmithmarket.com/shop/e/efathersday/

・フラワースミスギフトについて

フラワースミスギフトは、お祝い用・お供え用・ご自宅での観賞用など、幅広い用途に対応する胡蝶蘭を取り扱うオンラインショップです。

熟練の生産者が心を込めて育てた胡蝶蘭を、産地直送で新鮮な状態のまま全国へお届けしています。

今後も多様化するニーズに応えるべく、サービスの拡充と品質向上に取り組んでまいります。

・サイト情報

■Flower Smith Gift（フラワースミスギフト）

https://flowersmithmarket.com/shop/c/cgift(https://flowersmithmarket.com/shop/c/cgift/)/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/