おだきゅうの「もころん」コラボも！創業65周年「夏のフードフェス」を開催

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店では6月1日（月）に創業65周年を迎えることを記念し、新宿店の食料品売場にて、5月20日（水）～6月9日（火）の期間、「創業65周年 夏のフードフェス」を開催します。

1961年の創業以来、新宿の街とともに歩んできた百貨店として日頃のご愛顧への感謝を込め、夏に楽しみたいグルメや小田急限定メニューが登場します。また、小田急電鉄の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」とコラボした期間限定品にも注目です。

■限定コラボ！おだきゅうの「もころん」グルメが登場

『とんかつ まい泉』『パティスリー モンシェール』『両口屋是清』『オンシュガー』サトーくん×もころんシール

●小田急限定『とんかつ まい泉』もころんプリント入りポケットサンド（1個）500円 ※各日限定30個【地下2階惣菜・弁当売場】

『とんかつ まい泉』自慢のやわらかなヒレかつと、オリジナルの甘めのとんかつソースと、とろーりとしたたまごをはさみこんだ、丸いかたちのサンドイッチです。

●小田急限定『パティスリー モンシェール』もころんスイーツライナー（１箱/6個入）1,404円【地下1階和洋菓子売場】

「もころん」をプリントしたクッキーや人気の焼き菓子を “オリジナルもころんBOX"に詰め合わせました。

●小田急限定『両口屋是清』もころん千なり（1個）302円 ※限定400個【地下1階和洋菓子売場】

「もころん」のかわいらしい焼印をあしらった、お子さまからご年配の方までお楽しみいただける小豆粒あんのどら焼きです。

●『オンシュガー』マラサダドーナツ（カスタード）（1個）490円、サトーくん×もころんシール

（1枚）350円 ※6月2日（火）まで【SHINJUKU DELISH PARK〈POP UP ONE〉】

看板商品のドーナツはもちろん、『オンシュガー』のキャラクター「サトーくん」と「もころん」とのコラボシールも販売します。

■デパ地下の人気店から小田急百貨店限定品が登場！

『ラ・メゾン・デュ・ショコラ』『ヴィタメール』『ル ビアン』『ハオチャオズ』『維新號』『おこわ米八』

●小田急限定『ラ・メゾン・デュ・ショコラ』Anniversary Set for Odakyu（1箱/4個入）4,039円 ※限定40箱【地下1階和洋菓子売場】

フィナンシェとチョコレートのオリジナルアソートボックスに小田急ロゴ入り限定リボンをつけました。

●小田急限定『ヴィタメール』メロンのガトー（1個）756円【地下1階和洋菓子売場】

なめらかなクリームに2種のメロンを組み合わせました。中には、カスタードクリームを忍ばせています。

●小田急限定『ル ビアン』レモンのパウンドケーキ（1本）1,296円 ※各日限定15本【地下2階パン売場】

レモンを合わせたパウンドケーキに、甘酸っぱいレモンのアイシングで仕上げました。

●小田急限定『ハオチャオズ』わさび餃子（1パック/6個入）615円 ※各日限定10パック/6月2日（火）まで販売【地下2階惣菜・弁当売場】

安曇野産のわさびを使用した、ツンとした爽やかな辛さが魅力の餃子です。

●小田急限定『維新號』内藤とうがらし入り松阪牛肉まん（１個）756円 ※各日限定10個【地下2階惣菜・弁当売場】

松阪牛の旨みと新宿名物「内藤とうがらし」の辛みと風味が楽しめる、小田急百貨店限定の中華まんです。

●小田急限定『おこわ米八』夏のフードフェス記念弁当（1折）1,500円 ※各日限定10折【地下2階惣菜・弁当売場】

お赤飯と栗おこわの定番から季節限定まで5種類のおこわと、おかずを詰め合わせたフードフェス限定のお弁当です。

■初夏の味わいを楽しめるグルメが登場！

『RF1』『ブッツサンド×献心亭 匠』『ブロッサム＆ブーケ』『ポンパドウル』

●『RF1』オクラと香味野菜のサラダ（100g）496円 ※6月3日（水）まで販売【地下2階惣菜・弁当売場】

オクラとなすとパプリカを、香味野菜でさっぱりと仕上げました。「香味醤油ドレッシング」が食欲をそそります。暑い日に食べたい彩り豊かな夏サラダです。

●『ブッツサンド×献心亭 匠』気仙沼産かつおと夏野菜の甘酢おろし仕立て（100g）358円 ※各日限定16パック【SHINJUKU DELISH PARK】

気仙沼産かつおの竜田揚げと5種の夏野菜を甘酢おろしあんかけで和えて、さっぱりとした味わいに仕上げました。

●『ブロッサム＆ブーケ』シトラス薫るチーズのフルーツサンド（1個）410円 ※各日限定20個【地下2階パン売場】

黄桃とみかんの甘みをマーマレードがさりげなく引き立てる、初夏にぴったりな全粒粉フルーツサンドです。

●『ポンパドウル』レモンクリームパン（1個）291円 ※各日限定30個【SHINJUKU DELISH PARK】

レモン風味のふんわり生地にレモンクリームをはさみました。

※表示価格は、「消費税込み」の価格です。

◎YouTube「紅しょうがのバンザイちゃんねる」にて、新宿店デパ地下食べ尽くしコラボ動画を配信中！

※詳細はHPをご確認ください。

＜開催概要＞

名称：「創業65周年 夏のフードフェス」

期間：5月20日（水）～6月9日（火）

場所：小田急百貨店新宿店地下2階・地下１階食料品売場、「SHINJUKU DELISH PARK」（小田急エース北館）

所在地：東京都新宿区西新宿１-５-１

アクセス：新宿駅西口すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html