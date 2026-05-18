歴史エンターテインメントマガジン月刊『歴史人』が昭文社へ移籍！移籍第1号は「空白の4世紀と古代天皇の謎」を大特集

株式会社昭文社ホールディングス

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、歴史エンターテインメントマガジン月刊『歴史人』の移籍第1号となる2026年7月号を、2026年6月5日（金）より発売することをお知らせいたします。

)) 移籍第1号の総力特集は、「空白の4世紀と古代天皇の謎」。 ((

邪馬台国の女王・卑弥呼が『魏志倭人伝』に登場した後、日本史は約150年間、突如として＜沈黙＞します。しかし、その裏側では巨大古墳が築かれ、ヤマト王権が成立し、日本という国家の原型が形づくられていました。なぜ、この時代の記録は乏しいのか。本当に＜何もなかった時代＞だったのか。そこには、後世に消された歴史があるのではないか--。

本特集では、『古事記』『日本書紀』、中国史書、最新考古学研究をもとに、「空白の4世紀」と古代天皇の謎を徹底解説。初心者にもわかりやすく、日本古代史最大級のミステリーへと迫ります。

)) 特集の見どころ ((

【1】日本史最大のミステリー「空白の4世紀」とは？

3世紀後半から5世紀頃まで、日本の歴史記録は極端に少なくなります。しかしその時代、日本列島では巨大古墳が次々と築かれ、政治権力は急速に拡大していました。＜記録の空白＞と＜考古学の熱量＞--。この大きな矛盾を軸に、古代日本の真実を読み解きます。

【2】「天皇」はどのように誕生したのか？

神話の時代から続くとされる天皇家の系譜。しかし、その系譜には多くの謎と不自然な空白が存在します。 本特集では、以下をはじめとする多角的な視点から＜日本国家誕生の真相＞に迫ります。

)) 編集部コメント ((

- 神話と歴史の境界- 卑弥呼から男王への転換- 倭の五王の正体- ヤマト王権成立のプロセス- ＜消された王統＞の可能性- 「大王」から「天皇」への変化

『歴史人』は、＜歴史をもっと面白く、もっとわかりやすく＞をテーマに、多くの読者に支えられてきました。昭文社での新たなスタートとなる移籍号では、日本古代史の中でも特に人気が高く、同時に多くの謎に包まれた「空白の4世紀」を取り上げます。歴史ファンの方はもちろん、これまで古代史に触れる機会が少なかった方にも、＜日本という国の始まり＞を考える入口として楽しんでいただければ幸いです。

)) 商品概要 ((

商品名 ： 月刊『歴史人』2026年7月号

特集名 ： 「空白の4世紀と古代天皇の謎」

体裁・頁数 ： A4判、本体96頁

発売日 ： 2026年6月5日

全国の主要書店、オンラインストアで販売

定価 ： 1,210円（本体1,100円＋税10%）

出版社 ： 株式会社 昭文社



※6月4日には7月号の表紙画像、代表誌面をこちらにアップロードいたします。