【キャンペーン実施中！】たくさん笑って言葉も覚える絵本『しりとりきんちゃく』好評発売中

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、数々の新人賞を総なめにした、話題の作家・玉田美知子さんによる待望の新作絵本『しりとりきんちゃく』を2026年5月13日（水）に発売しました。


本作は「たくさん笑って、言葉も覚える！」をコンセプトに言葉遊びである「しりとり」を軸にした、読み聞かせでも大盛り上がりのユーモア絵本です。


発売を記念して、ヨメルバ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中です。貴重なサイン本、またはキュートなポストカード3枚セットのいずれかが10名様に当たるチャンス！　たくさんのご応募お待ちしております。




玉田美知子『しりとりきんちゃく』発売記念キャンペーン概要

『しりとりきんちゃく』の発売を記念して、玉田美知子さんの直筆サイン本、またはキュートなポストカード3枚セットいずれかが抽選で10名様に当たるキャンペーンを実施中です。



【応募方法】


1.ヨメルバ公式Xアカウント（@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)）をフォロー


2. 該当のキャンペーン投稿(https://x.com/KadokawaJidosho/status/2054366017485410362?s=20)をリポストで応募完了



【応募締切】


2026年6月10日（水）23:59



▼詳細・お問い合わせはコチラ


https://x.com/KadokawaJidosho/status/2054366800712987094?s=20


※注意事項をお読みいただきご了承のうえご応募ください。



作品紹介

しりとりきんちゃくが　くるぞー！　みんな　にげろー！


スリル満点のしりとりで、笑って考える言葉遊び！　ユーモア絵本の決定版



ふしぎなきんちゃく「しりとりきんちゃく」がやってきた！


このきんちゃくは、「しりとり」でつながるものを、つぎつぎとおいかけて、なかにいれてしまうんだ。


しりとりの「り」からはじまると、「りんご」がつかまり…　つぎはいったい、どうなるの？



言葉でつながる、ふしぎでスリル満点の大ぼうけん！


あてっこ遊びの要素も入った、楽しみながら言葉に興味をもてる、読み聞かせユーモア絵本です！




書名：しりとりきんちゃく


著：玉田美知子


定価：1,815円（本体1,650円＋税）


発売日：2026年5月13日（水）


判型：A4変形判


ページ数：32ページ


ISBN：978-4-04-117230-8


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322511000526.html)





著者紹介

玉田美知子（たまだ・みちこ）


神奈川県在住。多摩美術大学立体デザイン専攻卒業。第42回講談社絵本新人賞佳作受賞。『ぎょうざが いなくなり さがしています』（講談社）で数々の賞を受賞。主な絵本に『ぎょうざが となりに ひっこしてきました』（講談社）、『ギリギリオニギリーズ』（白泉社）などがある。


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