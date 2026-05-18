【キャンペーン実施中！】たくさん笑って言葉も覚える絵本『しりとりきんちゃく』好評発売中
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、数々の新人賞を総なめにした、話題の作家・玉田美知子さんによる待望の新作絵本『しりとりきんちゃく』を2026年5月13日（水）に発売しました。
本作は「たくさん笑って、言葉も覚える！」をコンセプトに言葉遊びである「しりとり」を軸にした、読み聞かせでも大盛り上がりのユーモア絵本です。
発売を記念して、ヨメルバ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中です。貴重なサイン本、またはキュートなポストカード3枚セットのいずれかが10名様に当たるチャンス！ たくさんのご応募お待ちしております。
玉田美知子『しりとりきんちゃく』発売記念キャンペーン概要
『しりとりきんちゃく』の発売を記念して、玉田美知子さんの直筆サイン本、またはキュートなポストカード3枚セットいずれかが抽選で10名様に当たるキャンペーンを実施中です。
【応募方法】
1.ヨメルバ公式Xアカウント（@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)）をフォロー
2. 該当のキャンペーン投稿(https://x.com/KadokawaJidosho/status/2054366017485410362?s=20)をリポストで応募完了
【応募締切】
2026年6月10日（水）23:59
▼詳細・お問い合わせはコチラ
https://x.com/KadokawaJidosho/status/2054366800712987094?s=20
※注意事項をお読みいただきご了承のうえご応募ください。
作品紹介
しりとりきんちゃくが くるぞー！ みんな にげろー！
スリル満点のしりとりで、笑って考える言葉遊び！ ユーモア絵本の決定版
ふしぎなきんちゃく「しりとりきんちゃく」がやってきた！
このきんちゃくは、「しりとり」でつながるものを、つぎつぎとおいかけて、なかにいれてしまうんだ。
しりとりの「り」からはじまると、「りんご」がつかまり… つぎはいったい、どうなるの？
言葉でつながる、ふしぎでスリル満点の大ぼうけん！
あてっこ遊びの要素も入った、楽しみながら言葉に興味をもてる、読み聞かせユーモア絵本です！
書名：しりとりきんちゃく
著：玉田美知子
定価：1,815円（本体1,650円＋税）
発売日：2026年5月13日（水）
判型：A4変形判
ページ数：32ページ
ISBN：978-4-04-117230-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322511000526.html)
著者紹介
玉田美知子（たまだ・みちこ）
神奈川県在住。多摩美術大学立体デザイン専攻卒業。第42回講談社絵本新人賞佳作受賞。『ぎょうざが いなくなり さがしています』（講談社）で数々の賞を受賞。主な絵本に『ぎょうざが となりに ひっこしてきました』（講談社）、『ギリギリオニギリーズ』（白泉社）などがある。
X：https://x.com/ubaukya
Instagram：https://www.instagram.com/michiko_tamada/