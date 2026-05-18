【新サブスク「新潮QUE」】シリーズ累計100万部超『言ってはいけない』『バカと無知』など橘玲さんの新潮新書3冊が読み放題！＆インタビューを掲載！

株式会社新潮社

新潮社のノンフィクション・人文系コンテンツを横断的に掲載する定額制のデジタル媒体（サブスクリプションサービス）が5月18日にスタートします。これにあわせて、新サブスクでは累計100万部超のベストセラーシリーズ『言ってはいけない―残酷すぎる真実―』『もっと言ってはいけない』『バカと無知―人間、この不都合な生きもの―』の新潮新書3冊を読み放題で提供します。また、新サブスクではローンチ企画として、橘玲さんのインタビューも掲載。テーマは〈「AI依存」の時代に「人間」が為すべきことは〉。橘さんのお話からAIがもたらす社会の変容に迫ります。

新潮QUEでは、週刊新潮、オリジナル記事の掲載に加えて、新潮社の小説や新書・選書のベストセラーを電子書籍で読み放題できるサービスも展開していきます。

新媒体ローンチを記念する第1弾として、橘玲さんのベストセラー『言ってはいけない―残酷すぎる真実―』『もっと言ってはいけない』『バカと無知―人間、この不都合な生きもの―』の新潮新書3冊を5月18日から６月17日まで有料会員の方に向けて公開します。

『言ってはいけない』は、タブーとされてきた知能・見た目・性格などに関する「不都合な真実」に遺伝学などの見地から科学的に迫った作品。その衝撃的な内容から発売当初から話題を集め、累計発行部数は50万部超、「新書大賞2017」も受賞しています。

続く、『もっと言ってはいけない』『バカと無知―人間、この不都合な生きもの―』でもその切れ味は健在で、きれいごとで覆い隠された人間の本性に豊富なデータとレトリックで迫ります。「知能は遺伝するのか」「男女平等は実現できるのか」…… あまりに危険なその問いの答えは、どうぞ読み放題でご覧ください。

新サブスクでは読み放題とあわせて、橘玲さんのインタビューを掲載します。テーマは〈「AI依存」の時代に「人間」が為すべきことは〉。いまやAIを教育現場で利用することは決して珍しいことではありません。急速に社会実装されていくAIは、教育環境やキャリアパスにとどまらず、人間関係や価値観までも変容させつつあります。

橘さんに話を聞くと、AI技術の発展が我々にもたらすものこそ、社会の「主観化」だと言います。AIが明らかにする「不都合な真実」とは何か、是非インタビューをご覧ください。

橘玲さんインタビューはこちら！ :https://que.dailyshincho.jp/node/14560/

読み放題対象商品

■『言ってはいけない―残酷すぎる真実―』（新潮新書）

https://www.shinchosha.co.jp/book/610663/

■『もっと言ってはいけない』（新潮新書）

https://www.shinchosha.co.jp/book/610799/

■『バカと無知―人間、この不都合な生きもの―』（新潮新書）

https://www.shinchosha.co.jp/book/610968/

【「問う力」とは？ 新潮QUEでできる5つのこと】

⑴ プロの頭脳をポケットに

――各界の第一人者からビッグネームまで、識者の記事から知見を自然に蓄積。

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――「問い」をメモで蓄積「マイノート」機能で思考を整理。

【プラン詳細】私たちの人生を新しくするための情報・教養サブスク 新潮QUE

プレミアムプラン：月額2,400円（税込）

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国際＋Foresightプラン：月額800円（税込）

※プレミアム＋プランをご契約いただいた方には横尾忠則さんの未発表作品をあしらった特製トートバッグ（非売品）をプレゼントいたします。

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